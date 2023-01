Alain Issarni devient président exécutif du fournisseur de "cloud de confiance" français NumSpot

Alain Issarni arrive à la tête de NumSpot. La société, créée le 26 octobre dernier par Bouygues Telecom, Dassault Systèmes, la Banque des territoires et Docaposte, filiale numérique du groupe La Poste, est un nouveau fournisseur de cloud de confiance 100% français. Elle oppose son offre à Bleu et S3NS, qui sont développées avec l'aide de géants américains. Les offres 100 % françaises de cloud de confiance disponibles aujourd’hui se limitent soit à l’infrastructure (3DS Outscale, OVHcloud et Cloud Temple), soit aux logiciels applicatifs (Oodrive et Worldline).

Actuel directeur des systèmes d’information (DSI) de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM), et ex-DSI de la Direction générale des finances publiques (DGFiP), Alain Issarni est un spécialiste de la transformation numérique du service public. Il prendra ses fonctions le 1er février. Dans un communiqué, il souligne "sa fierté de prendre la direction d’une entreprise adossée à un actionnariat solide et expert mixant public et privé" et dit "partager les valeurs fondatrices de NumSpot : ouverture, transparence, sécurité et accessibilité".

Olivier Vallet, PDG de Docaposte, chef de file du consortium, souligne quant à lui "la grande satisfaction pour NumSpot d’accueillir Alain Issarni avec lequel nous partageons la même vision et la même ambition : proposer une offre qualitative et compétitive réconciliant la souveraineté logicielle, des données et juridique. Son expertise reconnue et sa riche expérience dans le service public seront des atouts précieux pour conduire le développement et la réussite de NumSpot."

Priorité au secteur public, à la santé et à la banque-assurance

Numspot s’appuie sur l’infrastructure cloud de 3DS Outscale, filiale de Dassault Systèmes. La société devrait proposer ses services dès la rentrée 2023. Elle s’adresse en priorité aux acteurs publics, de la santé et de la banque-assurance. Numpost envisage de devenir la “référence” en matière de cloud computing, en développant un écosystème européen basé sur des collaborations avec des acteurs de la tech et en travaillant conjointement avec les laboratoires de recherche pour accélérer l’innovation en France et en Europe.