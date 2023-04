Alan, Swile et Ledger ont été les champions des fintech françaises en 2022

Mis à jour le 5/04/2023 : le top 3 est Alan, Swile et Ledger. Une précédente version de ce classement, avant la communication des derniers chiffres, faisait apparaître Younited Credit en 3e position.

La fintech française entre dans une nouvelle phase : moins de levées de fonds, plus de croissance du chiffre d'affaires. C'est ce qui ressort du deuxième palmarès "Fintech 100" de Truffle Capital et Finance Innovation, réalisé en partenariat avec BPCE et Sopra Steria. Les levées de fonds ont diminué de 63% à 1,12 milliard d'euros dans le secteur en 2022, après deux années particulièrement fastes, mais la croissance se chiffre à +69%.

Efforts de R&D

"Nous entrons dans une période nouvelle de croissance soutenue du chiffre d’affaires, tirée en partie par l’appétit des grands groupes bancaires et d’assurance souhaitant nouer des partenariats avec ces acteurs innovants", commente Maximilien Nayaradou, DG du pôle de compétitivité Finance-Innovation, dans un communiqué. 51% des fintechs interrogées ont noué un partenariat avec un groupe bancaire. "Les banques, acteurs tiers de confiance, offrent un accès aux clients et les fintechs apportent des solutions innovantes", illustre Frédéric Burtz, chief technical and innovation officer du Groupe BPCE.

Ces solutions innovantes résultent de gros efforts de R&D. 62% des 100 plus gros acteurs du secteur y consacrent plus de 20% de leur chiffre d'affaires, et 37% plus de 30%, ce qui est le double du niveau observé dans le secteur des logiciels.

Le paiement, devenu la première activité des fintech

Le segment du paiement constitue la première activité de ce secteur, rassemblant 23% (+9 points vs 2021) des acteurs, devant l’assurance (19%) et les services financiers aux PME (19%), comme par exemple les services de digitalisation de l'affacturage ou de financement des besoins en fonds de roulement. De manière générale, le segment du B2B concerne 60% des fintechs.

Le secteur emploie 14 000 personnes, avec des effectifs en croissance de 37%. La pénurie de talents est d'ailleurs identifiée comme le principal risque pour le développement des sociétés sondées, devant la crise économique.

Alan, numéro un du Fintech 100

Le palmarès, établi sur la base de cinq critères (levées de fonds, création d’emplois, chiffre d’affaires, croissance, et efficacité du capital exprimée par les revenus divisés par les capitaux propres), classe en première position l'assurtech Alan. Les quatre autres entreprises du top 5 sont, dans l'ordre, Swile, Ledger, Younited Credit, et Qonto. Les start-up du top 10 représentent 54% du CA cumulé du top 100. Parmi les nouveaux entrants du palmarès figurent notamment Harvest, Stoïk, Rosaly, Manager.one, Hero et Kaiko.