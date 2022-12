Alcatel Submarine Networks déploie le plus grand réseau de 5G industrielle d'Europe

La 5G industrielle a du mal à faire rêver, et les superlatifs ne sont pas de trop pour attirer l'attention sur les projets de réseaux privés. C'est pourquoi lors de l'inauguration, le 9 décembre, de son réseau 5G privé à Calais, Alcatel Submarine Networks (ASN) n'a pas manqué de qualifier ses locaux de "plus grande usine connectée en 5G d'Europe".



Ce projet, financé en partie par le gouvernement à hauteur de plusieurs millions d'euros dans le cadre du Plan de Relance et du Programme des Investissements d’Avenir, a été déployé par Free Pro (Iliad) pour la couverture 5G, et Nokia (maison-mère d'ASN) pour les équipements. 57 antennes intérieures et 2 antennes extérieures couvrent une surface totale de 50 000 m² (couvrant 11 bâtiments et les quais de chargement).

Maintenance et collecte de données à distance

Ce fleuron de la 5G industrielle européenne est une belle carte de visite pour le fabricant de câbles sous-marins en fibre optique, qui connectent les continents en très haut débit. ASN en assure aussi la pose et la maintenance. Grâce au nouveau réseau 5G, associé à un ensemble d'objets connectés (lunettes pour la maintenance à distance, tablettes, capteurs), l'entreprise entend améliorer sa productivité, ainsi que la traçabilité et la sécurité de son usine.



La collecte de données en temps réel et à distance lui permettra de moderniser ses processus de production, notamment la mesure de remplissage en temps réel des 130 cuves de stockage des câbles en cours de fabrication, équipées de capteurs laser connectés. Auparavant, ces relevés étaient réalisés à la main. Ces cuves géantes stockent chacune un millier de kilomètres de câbles. La 5G sera également mise à profit pour surveiller de près la consommation énergétique du site. ASN a prévu un déploiement similaire sur son site de Greenwich, en Angleterre, d’ici la fin de l’année.