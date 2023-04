L'expert en cyber résilience Alcyconie lève 2 millions d'euros pour s'étendre en France et en Europe

Se présentant comme un pure-player en gestion et communication de crise cyber et numérique, la société de conseil de Saint-Malo ne cache pas ses ambitions : "devenir leader de la cyber résilience en France et en Europe", comme l’explique Stéphanie Ledoux, dirigeante et fondatrice d’Alcyconie en septembre 2018, qui s’était jusqu’ici développé en fonds propres.



Pour accélérer, la société vient de boucler une première levée de fonds de 2 millions d'euros. L’opération a été réalisée auprès de CyberK1, véhicule d’investissement de la banque Klecha & Co., spécialisée dans l'univers des éditeurs de logiciels et des ESN. Stéphanie Ledoux reste majoritaire.



Alcyconie intervient, via des prestations de conseils, des formations et des entrainements, auprès d’organisations stratégiques comme des opérateurs d’importance vitale, des opérateurs de services essentiels, des industriels, des acteurs de la santé, des institutions financières ou encore des collectivités. La société qui ne communique pas son chiffre d’affaires réalise 40 % de son activité auprès du secteur public et de la santé.

Une cinquantaine de clients

La société, qui a déjà formé plus de 1 500 personnes depuis 2018, travaille pour une cinquantaine de clients, essentiellement en France. "De nombreux défis sont encore à relever dans la gestion de crise cyber et numérique, devenue un véritable enjeu de résilience et de réputation pour les organisations. L’élargissement de notre offre, est primordial pour les accompagner dans leurs problématiques du quotidien", détaille Stéphanie Ledoux.



Au printemps 2021, elle avait lancé PIA, une plateforme Saas immersive lui permettant de conduire ses exercices de simulation de crise en intégrant tous les volets et impacts : dégradation des moyens de communication, les aspects techniques, juridiques, la pression venant des réseaux sociaux, des médias, des attaquants… Alcyconie entend diversifier les entraînements qu’elle propose. Plus de 60 exercices ont été réalisés en 2022.



L’activité devrait être multipliée par 2 cette année, avec en moyenne 2 à 3 simulations dispensées par semaine. Mais la société mise aussi sur un nouvel outil, encore en phase de tests : une plateforme de gestion de crise en SaaS présentée comme inédite sur le marché. Dissociée du système d’informations victime d’une cyberattaque, elle permettra aux entreprises touchées de disposer, sur un environnement pré-paramétré, des éléments et informations nécessaires pour gérer une crise. Alcyconie, dont l’équipe a déjà doublé en un an, passant à 12 salariés, prévoit des recrutements pour accompagner cette nouvelle phase de son développement.