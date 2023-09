Aledia, Chapsvision, Ayro… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

Aledia a levé 120 M€

Energie

Conception et fabrication de microLED 3D pour les écrans.

Investisseurs : Cea Investissement, Supernova Invest, Bpifrance Investissement, Braemar Energy Ventures



Chapsvision a levé 90 M€

Entreprise de Services du Numérique

Analyse de données.

Investisseurs : Qualium Investissement, Geneo Capital Entrepreneur, Tikehau Capital, Bpifrance



Ayro a levé 19,2 M€

Transport

Concepteur d'un système de propulsion de bateaux à partir de voiles pilotées par ordinateur.

Investisseurs : Swen Capital Partners, Ocean Zero, Bpifrance, Aminvest, Colam Impact, Normandie Participations, Normandie Littoral



Onliz a levé 11,5 M€

Applications et technologies d’entreprise

Marketplace d’équipements en leasing pour les entreprises.

Investisseur : Crédit Agricole Loire Haute-Loire



FHE Group a levé 10 M€

Energie

Concepteur d’une solution d’autoproduction et d’optimisation énergétique.

Investisseurs : Yotta Capital Patners, BNP Paribas Développement



Omada a levé 7,1 M€

Jeux vidéo

Jeu vidéo sportif interactif.

Investisseurs : Felix Capital, 20VC, Play Ventures, F4, Motier Ventures, Athletico Ventures, business angels



Rayon a levé 4 M€

Applications et technologies d’entreprise

Développeur d'une plateforme de design destinée à offrir des outils de création d'espaces collaboratifs.

Investisseurs : Foster + Partners, business angels



Ondorse a levé 3,8 M€

Sécurité & Cybersécurité

Plateforme de vérification automatique d’identité des sociétés.

Investisseurs : Eurazeo, ISAI, business angels



Skeat a levé 3 M€

Applications et technologies d’entreprise

Éditeur d’une application pour payer en ligne au sein des hôtels et restaurants.

Investisseurs : business angels



Resolve Stroke a levé 2,2 M€

Beauté, Santé

Développeur d’une technologie d’imagerie médicale ultrasonore permettant de mieux détecter les AVC.

Investisseurs : OVNI Capital, Quantonation, Bpifrance, Kima Ventures, business angels



La Taloche a levé 1,8 M€

RH, Education

Plateforme de formation pour les artisans.

Investisseurs : Altur Participations, Bpifrance, business angels



Altior a levé 1,3 M€

Applications et technologies d’entreprise

Editeur d’un logiciel de gestion ERP pour les TPI et PMI.

Investisseurs : Banque Populaire, BNP Paribas, Bpifrance, 4CAD Group, Vif, Mismo



Kamino Retail a levé 1,25 M€

Distribution, Logistique, Retail

Plateforme de monétisation Retail Media.

Investisseurs : 50 Partners, Better Angle, business angels



Atypique a levé 1,1 M€

Restauration & Agro-alimentaire

Plateforme de vente de fruits aux légumes déclassés aux restaurateurs.

Investisseurs : Makesense, Investir&+, Foodara



Kanta a levé 500 000 €

Administratif, Légal, Comptabilité

Éditeur de logiciels automatisant les obligations de lutte anti-blanchiment pour les experts-comptables.

Investisseur : Go Capital



SynDev a levé 500 000 €

Restauration & Agro-alimentaire

Développeur d'une application basée sur l’IA pour optimiser l’utilisation des biosolutions pour l’agriculture.

Investisseurs : business angels



Zic Ethic a levé 400 000 €

Distribution, Logistique, Retail

Marketplae d’achat et revente d’instruments de musique.

Investisseurs : Flore, business angels



Learnylib a levé un montant non communiqué

Beauté, Santé

Plateforme de formation professionnelle à destination des professionnels de santé.

Investisseur : Upperside Capital Partners