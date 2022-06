Alex Kipman quitte Microsoft, la divison réalité mixte va être réorganisée

C'est la fin d'une ère pour Microsoft. Alex Kipman, qui dirige la division de l'entreprise en charge des technologies immersives, a démissionné. Aucune raison n'a été officiellement fournie, mais cette annonce fait suite à la publication dans Business Insider de témoignages faisant état de comportements déplacés et abusifs, et notamment de harcèlement sexuel. Plus de 25 personnes auraient témoigné en interne.



Kipman s'est fait connaître en tant que co-créateur de Kinect, puis du casque de réalité augmentée HoloLens. Mais après des débuts prometteurs en 2015 et une présentation en grande pompe du second modèle en 2019, l'entreprise s'est retrouvée dans un cul de sac. Principalement en cause : les composants optiques utilisés par HoloLens 2, trop fragiles et peu fiables (causant entre autres des problèmes de colorimétrie).



un avenir plus qu'incertain pour HoloLens

En parallèle, le contrat de 22 milliards de dollars qu'avait décroché Microsoft avec l'armée américaine, grande victoire face à Magic Leap, est également remis en cause après d'importants délais.



Sans feuille de route claire, l'avenir d'HoloLens est aujourd'hui menacé, et d'aucuns laissent même entendre qu'il est déjà scellé. Microsoft chercherait à se rabattre sur un partenariat avec Samsung, qui développerait le casque tandis que Microsoft se concentrerait sur la partie logicielle. Plus de 70 personnes, dont de nombreux membres clés de l'équipe, sont partis au cours des 12 derniers mois, pour la plupart chez Meta ou Google.



Le départ d'Alex Kipman, qui avait tenté de rassurer sur le futur d'HoloLens au mois de février par un message sur Twitter, vient s'ajouter aux maux de cette division, qui sera d'ailleurs réorganisée. Ce qu'il reste des équipes hardware rejoindra notamment la division de Panos Panay. Il semble désormais peu probable qu'un HoloLens 3 puisse voir le jour sans que le produit ne sois intégralement repensé.