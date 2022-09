Alibaba va investir 1 milliard de dollars sur trois ans dans ses activités de cloud

Alibaba n'est pas seulement un géant de l'e-commerce, c'est également un géant du cloud. Le chinois est aujourd'hui le numéro trois mondial de ce marché, derrière Amazon AWS et Microsoft Azure selon Gartner. Le 21 septembre, le groupe a annoncé qu'il investirait 1 milliard de dollars dans les trois prochaines années afin d'augmenter le poids du cloud dans l'ensemble de ses activités. Cet investissement a pour but de doper son écosystème de partenaires dans le monde (revendeurs, cabinets de conseil, éditeurs de logiciels...).



Il s'agira notamment d'investir dans des programmes de co-développement avec des éditeurs de logiciels, de créer des accélérateurs régionaux, et de lancer des opérations commerciales. Alibaba Cloud travaille avec 11 000 partenaires dans le monde, parmi lesquels Salesforce, IBM et VMware.



moins de 10% des revenus du groupe

Au deuxième trimestre 2022, Alibaba a publié pour la première fois un chiffre d'affaires stable sur un an. Son activité e-commerce était en recul de 1%, tandis que les revenus du cloud ont augmenté de 10%, mais sur un rythme de croissance en ralentissement. Le cloud ne représente que 9% de l'activité du groupe à l'heure actuelle.



L'expansion internationale de son activité de cloud computing vise dans un premier temps l'Asie. Alibaba a ouvert cette année son premier datacenter en Corée du Sud, et en Thaïlande. Le numéro un du cloud en Chine était déjà présent en Indonésie, au Japon, en Malaisie, à Singapour, en Inde et aux Philippines. Il est également présent en Australie, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis.



Mais son développement occidental est entravé par les craintes relatives à la mainmise du gouvernement chinois sur les données. TikTok, par exemple, a préféré quitter les serveurs d'Alibaba en dehors de la Chine pour continuer à se développer à l'étranger.