Alibaba va lancer sa plateforme Tmall en Europe

Alibaba veut accélérer en Europe. Jeudi 15 mai, le géant chinois du commerce en ligne a annoncé le lancement prochain de sa plateforme Tmall sur le continent. “L’Europe est une priorité”, a assuré son président Michael Evans, qui s’exprimait au cours du salon VivaTech.

Tmall est l’un des deux sites d’e-commerce d’Alibaba en Chine. Il permet aux marques étrangères de vendre leurs produits dans le pays, par l’intermédiaire d’une marketplace. Face au ralentissement de la croissance sur son marché domestique, Alibaba mise de plus en plus sur les marchés internationaux.

Marques locales

Michael Evans a fourni peu de détails sur l’arrivée en Europe de Tmall. Il a simplement indiqué que le site proposera des “marques locales” à des “clients locaux”. Cela représente un changement de stratégie car Alibaba n'est, pour le moment, présent sur le continent qu’à travers des activités transfrontalières.

Disponible en Europe, sa plateforme Aliexpress propose en effet des produits expédiés directement depuis des entrepôts chinois. Cela se traduit par des prix extrêmement bas, mais aussi par des délais de livraisons plus longs. Le marché connaît une forte croissance, comme en témoigne l’immense succès de Temu, un rival d’Aliexpress lancé par son concurrent chinois Pinduoduo.

Programme pilote en Espagne

Un programme pilote est déjà mené en Espagne, sous l'appellation Miravia. Comme Aliexpress, il s’agit d’une marketplace ouverte à des vendeurs tiers. Celle-ci propose des articles de mode, des produits de beauté ou encore de l’électronique grand public, le plus souvent de grandes marques occidentales.

Cette annonce intervient un peu plus de deux mois après qu’Alibaba a officialisé son intention de se scinder en six sociétés indépendantes. L’une d’entre elles regroupera les activités e-commerce à l’étranger, comme Aliexpress et Lazada en Asie du Sud-Est.