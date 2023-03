Alibaba va se scinder en six sociétés indépendantes

Le plus gros conglomérat de la Tech chinoise s'apprête à se scinder en six afin de retrouver le souffle de ses débuts. La direction du groupe Alibaba a annoncé ce mardi 28 mars à ses salariés que le groupe allait se restructurer et se réorganiser en six entités indépendantes : Cloud Intelligence Group, Taobao-Tmall (e-commerce en Chine), Cainiao Smart Logistics Group, Local Services Group (livraison à domicile, commerce local, Fliggy, appli de navigation et de cartographie) Global Digital Commerce Group (Aliexpress, Alibaba.com…), et Digital Media and Entertainment Group (streaming, jeux vidéo, billetterie…).

L'information est rapportée par le South China Morning Post, qui appartient à Alibaba.

"Raccourcir les circuits de décision"

En tant que nouvelles entités indépendantes, chacune devra trouver les moyens de son développement. Ce qui pourra éventuellement passer par des introductions en Bourse ou des levées de fonds réalisées séparément. Seule Taobao-Tmall demeurera une filiale à part entière du groupe Alibaba, qui pour le reste chapeautera la nouvelle organisation via une holding de participation.

"L'objectif premier de cette réorganisation est de rendre notre organisation plus agile, de raccourcir les circuits de décision et de réagir plus vite", écrit le PDG d'Alibaba Daniel Zhang dans son courrier aux employés, consulté par Reuters. Le dirigeant voudrait que chaque employé "retrouve une mentalité d'entrepreneur". Le conglomérat, qui pèse 257 milliards de dollars de chiffre d'affaires, n'est plus une start-up depuis longtemps.

Le retour de Jack Ma

La restructuration devrait s'accompagner de suppressions d'emplois, qui n'ont pas été détaillées.

Depuis plusieurs années, Pékin met des bâtons dans les roues d'Alibaba et d'autres géants de la Tech chinoise, cherchant à mettre au pas ses grandes entreprises. En 2021, le groupe a notamment écopé d'une amende de 2,3 milliards d'euros pour abus de position dominante. Mais il y a quelques mois, les autorités ont assoupli leur étreinte face aux difficultés des entreprises après trois années de politique zéro Covid.

Cette annonce d'Alibaba intervient alors que le fondateur du groupe, Jack Ma, que l'on n'avait pas vu en Chine depuis près de trois ans, est réapparu publiquement le 27 mars du côté de Shanghaï.