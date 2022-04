Alice&Bob, Afnor, World Quantum Day… L'actu du quantique en France cette semaine

Alice&Bob est lauréat d'un appel à projet européen. L'objectif du projet est d'exploiter des réseaux de neurones pour améliorer la correction d'erreur, qui est l'un des défis majeurs de la décennie. Le projet implique Quantum Machines (Israël) ainsi que Benjamin Huard de l’ENS Lyon et Florian Marquardt du Max Planck Institute en Allemagne.



Le 12 avril, l'AFNOR lançait officiellement une commission de normalisation relative aux technologies quantiques. Cette commission permettra à l'écosystème français de participer activement au développement de normes européennes et internationales.



Cette semaine, nous fêtons le World Quantum Day. L'occasion pour plusieurs acteurs français de revenir sur leurs réalisations phares de l'année.



QICS Conference "L’ordinateur quantique : état des lieux" : Conférence sur l’informatique quantique par Frédéric Grosshans (CNRS LIP6) et Mattia Walschaers (CNRS LKB) le 20 avril à Jussieu. Organisé par QICS, l’écosystème quantique de Sorbonne Université.