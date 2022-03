Alice&Bob, cat qubits, conférence APS… L'actu du quantique en France cette semaine

Business

La pépite Alice&Bob a levé 27 millions d'euros et réalisé une première mondiale en matière de stabilité. Elle dit être parvenue à multiplier par un facteur 100 000 le temps de vie des bits quantiques.



Évènement

De nombreuses présentations de chercheurs de laboratoires français en physique quantique ont eu lieu à la conférence "APS March Meeting" de Chicago, qui se tenait du 12 au 18 mars 2022 :

Publications

Quantum computation with cat qubits par Jérémie Guillaud, Joachim Cohen et Mazyar Mirrahimi. Un papier qui décrit le fonctionnement des qubits de chats utilisés par la start-up Alice&Bob. Il reprend et met à jour des notes d’une présentation au summer camp des Houches en 2019.



Enabling multi-programming mechanism for quantum computing in the NISQ era par Siyuan Niu et Aida Todri-Sanial du LIRMM à Montpellier. Il traite de méthode de compilation pour paralléliser le calcul quantique sur des machines NISQ.



Le Naquidis Center (LP2N - iXblue - ESA) utilise des capteurs quantiques comme solutions de navigation, notamment pour suivre les variations locales de la gravité et la façon dont elles diffèrent des cartographies gravitionnelles globales.