Altior lève 1,3 million d'euros pour doter les TPI et PMI d'un ERP adapté à leurs besoins

S’inspirant d’applications grand-public comme Google, LinkedIn, Amazon ou Netflix, Altior argue une "approche différente du logiciel de gestion industrielle", avec notamment un fonctionnement en mode Saas, et une connexion par API à d’autres applications spécialisées.



"Sur le marché des ERP pour les petits industriels, les solutions s’appuient sur un système de fonctionnement et des technologies un peu anciennes. Nous sommes partis de 0, en s’inspirant d’applications grand-public, et se mettant à la place de l’utilisation dans sa prise en main", détaille Ludovic Braco, le directeur de la communication d’Altior., fondée en septembre 2019, par six associés aux profils complémentaires mais tous issus du secteur de l’ERP.

Conserver un avantage concurrentiel

Avec une offre par abonnement sans engagement, la société fait état aujourd’hui d’une centaine de clients. "On cible les structures qui ont maximum une centaine de salariés", précise Ludovic Braco, le directeur de la communication d’Altior.Son concept séduit aussi d’autres d’éditeurs et prestataires informatiques. Car Altior, qui s’était jusqu’ici financée en fonds propres, vient de boucler une levée de fonds de 1,3 million d’euros.



En plus de la BPO, de la BNP et de la BPI, y contribuent : 4CAD Group, distributeur et intégrateur de solutions logicielles pour l’industrie, Vif, éditeur et intégrateur d’ERP et le prestataire informatique Mismo. Ces trois structures sont, comme Altior, basées dans les Pays de la Loire. Ce financement va permettre à la start-up de consolider "l’avantage concurrentiel de sa technologie", renforcer son produit et ses actions commerciales. Altior emploie aujourd’hui 21 salariés, contre 16 à la rentrée 2022. Des recrutements sont prévus.