Amadeus s'allie à Microsoft pour accélérer son passage au cloud

La société espagnole Amadeus et le géant américain Microsoft ont annoncé le 26 janvier tisser un partenariat stratégique visant à "combiner à la fois les plateformes de cloud computing sécurisées et de confiance de Microsoft, ses outils de collaboration pour les entreprises à la pointe de l’industrie, et la puissance d’innovation et d’expertise d’Amadeus dans le domaine des technologies du voyage", expliquent les deux partenaires.



Microsoft devient ainsi le partenaire technologique cloud privilégié d’Amadeus, notamment dans les domaines de l’aérien et de l’hôtellerie. "Avec Amadeus, nous allons mettre la puissance d’Azure et ses capacités en matière d’intelligence artificielle au service de nouvelles expériences plus fluides pour les voyageurs du monde entier et repenser le futur de l’industrie du voyage", a commenté Satya Nadella, CEO, Microsoft.



Des produits adaptés aux nouvelles attentes

Très implantée en France, notamment à Sophia-Antipolis où elle a installé son centre de R&D, Amadeus va s’appuyer sur Microsoft dans trois domaines. Le premier concerne le développement de nouveaux services personnalisés et des offres adaptées aux besoins spécifiques de l’écosystème. Le deuxième vise à favoriser l’innovation et le co-développement de produits adaptés aux nouvelles attentes des voyageurs.



Enfin, cette alliance doit permettre à Amadeus d’accélérer le passage de sa plateforme technique au cloud public, qui bénéficiera de la technologie Microsoft Azure. "Nous avons été la première entreprise du secteur du voyage à fonctionner entièrement sur des systèmes ouverts après la mise hors service des ordinateurs centraux dans notre centre de données en 2017", rappelle Christophe Bousquet, CTO, Amadeus.



La société, disposait jusqu’ici de son infrastructure privée, veut désormais atteindre une "plus grande flexibilité pour augmenter ou réduire sa capacité opérationnelle ou pour l’ajuster selon les besoins en fonction des conditions du marché et de la demande". Amadeus indique également avoir pour objectif d’améliorer la résilience de ses solutions et services aux clients et augmenter la sécurité des systèmes et des données.



La société espagnole va s’appuyer sur les capacités du cloud Azure et des solutions Microsoft (Microsoft Teams, Microsoft 365, Dynamics 365 and Microsoft Power Platform) afin de mettre l’accent dans un premier temps sur la création de voyages d’affaires plus intégrés et sur une collaboration "plus étroite" entre les autorités chargées des voyages et de la santé. Cela permettra ensuite un déploiement dans les nombreuses régions où Azure opère pour des opérations optimisées dans le monde entier". Les nouveaux partenaires vont mettre en place des stratégies coordonnées de mise sur le marché qui tirent parti de leur écosystème et ressources respectifs.