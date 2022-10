Amazon abandonne les tests de son robot de livraison Scout

Amazon met fin aux tests de son petit robot de livraison Scout. Une porte-parole de l'entreprise a confirmé cette information dans une déclaration par e-mail à des rédactions américaines le 6 octobre 2022. Elle explique que l'entreprise a réalisé que le programme ne répond pas de façon satisfaisante aux besoins de ses clients.



400 employés seraient concernés

Amazon va donc réduire ce programme et travaille au redéploiement des employés impliqués vers d'autres postes dans l'entreprise. Environ 400 personnes à travers le monde travaillaient sur ce projet, selon Bloomberg. Mais ce programme ne serait pas complètement abandonné, même si ses contours sont aujourd'hui flous, de même que la stratégie décidée par Amazon.



Le géant de l'e-commerce a commencé à tester son petit robot de livraison autonome à six roues en 2019. Des tests étaient menés dans l'Etat de Washington, dans le sud de la Californie, en Géorgie et au Tennessee. Lors de ces expérimentations en conditions réelles, les robots étaient accompagnés d'un opérateur humain. Mais le robot se déplaçait de façon autonome sur les trottoirs de la ville jusqu'à la porte d'entrée du client. Ce dernier pouvait alors récupérer sa commande dans le réceptacle de Scout.

Gèle des embauches

L'arrêt de ce programme est un nouveau signe qu'Amazon commence à mettre fin à des projets expérimentaux dans un contexte de baisse de la croissance de ses ventes et de ralentissement général de l'économie. L'entreprise a récemment arrêté Amazon Glow, un appareil pour passer des appels vidéo destiné aux enfants. De même, il a annoncé à ses salariés l'arrêt de son activité Amazon Care, qui fournit des services de consultation et téléconsultation médicale.



Toutefois, pour l'instant Amazon semble poursuivre son projet de livraison par drone, même si celui-ci bas de l'aile, ainsi que le développement de ses magasins autonomes et de sa constellation de satellites. A noter, qu'Amazon a également gelé les embauches de personnel dans les bureaux dans sa division Retail.