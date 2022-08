Amazon accélère le déploiement de son système de paiement biométrique

C'est le déploiement le plus significatif d'Amazon One, le système de paiement par reconnaissance des empreintes palmaires d'Amazon, depuis son lancement en 2020. L'entreprise va l'installer dans 65 points de vente californiens de l'enseigne alimentaire Whole Foods, qu'il a rachetée en 2017.



Avec Amazon One, le client paye en caisse en scannant sa main au-dessus d'un lecteur, après avoir préalablement enregistré ses empreintes sur les serveurs d'Amazon et relié son numéro de mobile et sa carte bancaire. L'enregistrement se fait directement en magasin. Il y a un an, l'entreprise avait cherché à encourager les consommateurs à lui confier leurs empreintes en leur offrant un bon d'achat de 10 dollars, ce qui avait horrifié les critiques de la surveillance biométrique.



un déploiement jusqu'ici très discret

Amazon a lancé fin 2020 son système de paiement biométrique dans ses supermarchés Amazon Go, puis l'a étendu à certaines librairies Amazon Books (un concept abandonné en mars par l'entreprise), et dans quelques supermarchés Whole Foods (Seattle, Austin, New York et Los Angeles).



Des initiatives qui ne sont pas passées inaperçues en raison des craintes relatives au stockage et aux utilisations potentielles de ces données biométriques par le géant du web et du commerce en ligne. La levée de boucliers a même conduit AXS, un service de billetterie de concerts qui devait utiliser la technologie d'Amazon, à renoncer à ses plans.



Amazon est également dans le collimateur de plusieurs organisations de la société civile relativement à son rachat de iRobot. En combinaison avec l'enceinte connectée Alexa et autres caméras de surveillance du logement, les robots aspirateurs d'iRobot vont l'aider à cartographier les habitations et à accumuler les données personnelles des clients.