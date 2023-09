Amazon adapte sa technologie de magasin sans caisse au secteur de l'habillement

Amazon a présenté le 19 septembre un nouveau système combinant sa technologie dédiée aux magasins sans caisse, connue sous le nom de "Just Walk Out", et les puces RFID qui permettent d'identifier et de localiser des objets. Les deux combinés permettent aux consommateurs d'acheter des vêtements sans passer par la caisse. Le paiement s'effectue lors du passage entre des bornes dédiées à la sortie du magasin.



Just Walk Out, technologie phare des magasins Amazon, est capable de détecter automatiquement le moment où les produits sont retirés ou remis des étagères. En pratique, l'utilisateur s'identifie en scannant un QR-code à l'entrée via une application dédiée puis choisit ses produits. En sortant, il est automatiquement facturé pour ses achats, sans passer par la caisse, via un couloir dédié. Sa facture est disponible quasi instantanément sur l'application mobile.

Equiper les étiquettes de puces RFID

Aujourd'hui, plus de 70 magasins appartenant à Amazon et plus de 85 magasins tiers sont dotés de cette technologie. Il s'agit d'agences de voyages, stades, centres de conférences, parcs d'attractions, dépanneurs et des campus universitaires.



Pour convaincre le secteur de l'habillement, la firme américaine a dû adapter sa technologie. En effet, la technologie Just Walk Out fonctionne à condition que les caméras dotées d'algorithmes de vision par ordinateur (computer vision) puissent voir distinctement les produits sur les étagères. Ce qui n'est pas possible avec les magasins de vêtements où les habits sont rangés sur des cintres la plupart du temps. D'où l'idée d'ajouter la lecture de puces RFID dans la technologie initiale. Chaque vêtement des magasins sans caisse doit donc disposer d'une étiquette contenant une puce RFID.



Pour développer ce système, Amazon a travaillé avec Avery Dennison, une entreprise américaine spécialisée dans les capteurs RFID pour le retail. "L'absence de files d'attente et de produits scannés signifie en fin de compte une expérience d'achat client améliorée, différenciée et sans friction", a déclaré Bill Toney, vice-président du développement mondial de la RFID et du marché numérique au sein d'Avery Dennison.

Deux enceintes sportives équipées

Cette nouvelle technologie a été testée au Climate Pledge Arena, une salle omnisports située au nord du centre-ville de Seattle, dans l'État de Washington. "Elle a permis aux fans de récupérer rapidement et facilement leur équipement du Kraken (équipe de hockey, ndlr) et revenir au match", a expliqué Todd Humphrey, vice-président senior de l'innovation numérique et de l'expérience des fans du Seattle Kraken. Convaincu par l'expérience du Climate Pledge Arena, le stade de football américain Lumen Field s'est également équipé.