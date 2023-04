Amazon arrête la commercialisation des bracelets connectés Halo

La course aux économies fait une nouvelle victime chez Amazon. Mercredi 26 avril, le géant du commerce en ligne a annoncé l’abandon de sa gamme Halo, des objets connectés dédiés à la santé. Non seulement ces appareils ne sont plus commercialisés, mais ils cesseront de fonctionner à partir du 1er août.

Le premier appareil, le Halo Band, avait été lancé il y a moins de trois ans. Il s’agissait d’un bracelet connecté, sans écran, proposant des fonctionnalités classiques : compter le nombre de pas, mesurer la fréquence cardiaque, évaluer la qualité du sommeil ou encore prendre la température corporelle de son utilisateur.

Remboursement intégral

Le Halo Band offrait aussi deux fonctionnalités innovantes, mais controversées. D’abord, la création d’un modèle 3D du corps de l'utilisateur, grâce à des photos prises depuis un smartphone, permettant notamment de mesurer son taux de masse grasse. Ensuite, l’analyse du ton de la voix pour estimer la santé psychologique.

L’année suivante, Amazon avait lancé un deuxième bracelet, cette fois-ci doté d’un écran. Fin 2022, la société avait présenté une sorte de réveil connecté, capable de suivre le sommeil par la respiration et les mouvements. Toutes ces données étaient compilées dans une application mobile, proposant un abonnement vendu à 4 dollars par mois.

Arrivés en retard sur le marché, les bracelets connectés d’Amazon ne semblent jamais avoir trouvé leur place sur le marché, face aux concurrents commercialisés par Fitbit, racheté par Google début 2021, ou Xiaomi. Ni face aux montres connectées, comme l’Apple Watch. La société n’a jamais publié de chiffres de vente de ces appareils.

Amazon promet de rembourser intégralement les clients qui ont acheté un appareil ou un accessoire au cours des douze derniers mois. Elle remboursera également les mois d’abonnements payés en avance.

27.000 licenciements

L’an passé, le géant du commerce en ligne avait abandonné Glow, un écran connecté destiné aux enfants, leur permettant de passer des appels vidéos et de jouer à des jeux interactifs. Il avait aussi interrompu Care, son service de téléconsultation médicale. Et son projet de robot de livraison Scout.

Face au ralentissement de sa croissance, et à la chute de ses profits, Andy Jassy, le nouveau patron d’Amazon, s’est lancé dans des coupes budgétaires. Celles-ci se sont traduites par l’annonce de deux plans sociaux, affectant en tout 27 000 employés de la société.