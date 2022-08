Amazon Care va mettre fin à ses services de téléconsultation

Amazon a décidé de fermer son service de téléconsultation et de visites médicales à domicile Amazon Care d'ici la fin de l'année. L'entreprise l'a annoncé à ses employés le 24 août, révèle le Washington Post (propriété de Jeff Bezos). Le patron d'Amazon, Andy Jassy, considère le secteur de la santé comme un axe de développement prioritaire.



L'entreprise a racheté récemment One Medical pour 3,9 milliards de dollars. La société offre des services de téléconsultation et de consultation médicale qui pourraient être redondants avec ceux d'Amazon Care.



Amazon Care a été lancé en 2019, d'abord comme un service destiné aux employés d'Amazon à Seattle, puis en BtoB pour les entreprises américaines. Dans un memo obtenu par TheVerge, le patron de la division santé Neil Lindsay explique que l'offre n'est pas assez complète pour les grandes entreprises, qu'il considère comme sa cible prioritaire. A l'heure actuelle, son plus gros client est le groupe hôtelier Hilton.



la santé, un secteur complexe à disrupter

Amazon Care, qui emploie plusieurs dizaines de salariés, fermera donc ses portes le 31 décembre.



Neil Lindsay affirme cependant que l'expérience Amazon Care a permis "d'approfondir notre compréhension des besoins à long terme en matière de solutions de santé pour les entreprises et les particuliers". Est-ce pour cela qu'Amazon serait sur les rangs pour racheter Signify Health, une plateforme technologique destinée aux professionnels de santé et aux régimes d'assurance maladie ?



Depuis qu'il s'est lancé dans la santé, le groupe tâtonne. Haven, une société d'assurance santé lancée en 2018 par Amazon, la banque JPMorgan et le conglomérat de Warren Buffet Berkshire Hathaway, pour leurs salariés, a mis fin à ses activités en février 2021 sans avoir pu étendre ses services aux entreprises tierces.