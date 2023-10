Amazon déclare avoir 181 millions de clients dans l'Union européenne

Depuis 1998 et l'ouverture en Allemagne de son premier magasin sur le sol européen, Amazon a bien grandi. L'entreprise américaine emploie désormais plus de 150 000 personnes à travers 21 pays de l'Union européenne et quelque 250 centres logistiques répartis sur le Vieux continent. C'est l'entrée en vigueur en août du règlement européen baptisé Digital Services Act (DSA) qui a permis d'obtenir d'Amazon ces chiffres, lesquels n'avaient jamais été communiqués auparavant.



Dans un rapport de la multinationale publié cette semaine, on apprend ainsi que plus de 181 millions d'Européens en moyenne sont considérés comme des utilisateurs actifs mensuels. À cet égard, l'Allemagne truste la tête du classement avec 60,3 millions d'utilisateurs de la place de marché (sur plus de 84 millions d'habitants), suivie par l'Italie (38,1 millions d'utilisateurs) et la France (34,6 millions).

Réponses à l'UE et modération automatisée

Amazon explique dans ce même rapport les mesures adoptées pour se conformer au DSA. Le règlement européen exige notamment des très grandes plateformes de son genre de répondre aux demandes des 27 pays de l'Union européenne. "Si un mauvais acteur ou un contenu a échappé à nos contrôles proactifs ou à nos systèmes de notification et que nous recevons un contact d'une autorité de régulation, nous agissons rapidement pour répondre et résoudre le problème, assure l'entreprise. Au cours du premier semestre 2023, nous avons reçu 1 081 contacts de la part des autorités des États membres de l'UE." Loin devant, l'Allemagne a été à l'origine de 754 de ces contacts.



Le géant du e-commerce explique également recevoir de la part de ces pays des demandes légales d'information sur les utilisateurs de sa plateforme. Au total, 8 863 demandes de cette sorte ont été formulées au premier semestre, dont plus de la moitié venaient de l'Allemagne, 2 206 d'Espagne et 1 101 d'Italie. A cet égard, Amazon dit avoir recruté au fil des années "des équipes d'enquêteurs qui maîtrisent […] l'allemand, le français, l'espagnol, l'italien, le néerlandais, le polonais et le suédois, en plus de l'anglais."



Au-delà des moyens humains, ont été mis en place "des milliers d'algorithmes" exécutés sur la boutique européenne, lit-on dans le rapport. Ces derniers sont capables de "tenir compte des différences linguistiques et des exigences de conformité locales". D'ailleurs, à l'échelle mondiale et au premier semestre 2023, quelque 73 millions d'actions de modération étaient complètement automatisées et 97% d'entre elles avaient visé juste. Amazon promet de publier des mises à jour de ce rapport tous les six mois au regard du DSA.