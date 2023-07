Amazon déploie son système de paiement via la paume de la main dans tous les supermarchés Whole Foods

Plus de 500 supermarchés états-uniens vont accueillir la technologie de reconnaissance de la paume de la main d’ici la fin de l’année, a annoncé Amazon jeudi 20 juillet. "Cela signifie que les clients de Whole Foods Market qui choisissent d'utiliser Amazon One n'auront plus besoin de leur portefeuille ou même d'un téléphone pour payer - il leur suffira de passer leur paume au-dessus d'un appareil", lit-on dans le communiqué de l'entreprise.



Depuis son lancement en 2020, la technologie One s’est peu à peu déployée à travers les Etats-Unis, notamment dans les magasins Amazon Go. Un palier de trois millions d’utilisations, en partie dû au lancement en 2021 d’une offre promotionnelle de 10 dollars réservée à ses nouveaux inscrits, a récemment été atteint. Amazon entend bien poursuivre sur cette lancée.

Un système vanté comme sécurisé

D’après la société de Jeff Bezos, l’outil de reconnaissance One sera utile dans plusieurs cas de figure, au-delà du simple oubli de carte bancaire : "Cette fonction permet aux clients âgés de 21 ans et plus d'acheter des boissons alcoolisées en scannant simplement leur paume sur un appareil, sans avoir à présenter leur carte d'identité délivrée par l'État."



Les clients du service payant Amazon Prime peuvent également bénéficier de réductions et avantages via leurs achats dans les magasins Whole Foods Market. Le tout, promet Amazon, via un système de paiement sécurisé.



"Contrairement à une carte de crédit ou à un mot de passe, votre signature de paume Amazon One ne peut pas être reproduite pour usurper votre identité. […] Amazon One prend en compte la structure de la paume et des veines sous-jacentes pour créer une représentation numérique et vectorielle unique - la signature de paume - afin d'établir une correspondance entre les identités."

Amazon poursuivi en justice

Mais la collecte et le stockage dit "sécurisé" de données biométriques dans le cloud d’Amazon peinent à rassurer certaines voix critiques. Amazon est poursuivi en justice depuis mars dernier dans une procédure de class action. L’entreprise n’aurait pas respecté une loi new-yorkaise de 2021 qui impose aux commerces de notifier clairement leurs clients qu’ils prélèvent des données biométriques. Via la reconnaissance faciale ou, dans le cas d’Amazon, la reconnaissance de la paume de la main.



La procédure ne fait pas bonne presse au déploiement dans les supermarchés Whole Foods Market de la technologie d’Amazon. La multinationale a beau avoir installé plusieurs magasins Amazon Go en Europe depuis 2021, sa technologie One n’est manifestement pas près d’y être importée.