Amazon développe un robot d'intérieur pour la maison connectée

Plus de 800 personnes travaillent sur le très secret Vesta, le robot d'intérieur développé par Amazon. L'entreprise d'e-commerce semble atteindre le stade du dernier prototype dans le développement de ce robot, rapporte Business Insider. Cela fait déjà quatre ans qu'Amazon travaille sur ce projet dont le contour est pour l'instant encore flou.



Commande vocale

Très peu d'information ont fuité sur cet objet. Toutefois, Vesta devrait être un Amazon Echo sur roues. Le robot, équipé d'Alexa, répondra aux commandes vocales, il pourra se déplacer dans la maison et interagir avec les autres appareils connectés. Cet appareil pourrait faire la taille de deux petits chats, selon Business Insider, soit environ 25 à 35 cm. Une information très vague qui montre qu'Amazon entend rester discret sur ce projet.



Des fonctionnalités supplémentaires pourraient être proposées comme des capteurs de suivi de température, d'humidité et de qualité de l'air. Un petit compartiment pour transporter des objets pourrait être ajouté sur le robot ainsi qu'un manche rétractable équipée d'une caméra qui pourrait être combinée avec des technologies de vision par ordinateur pour aider les propriétaires à retrouver des objets chez eux comme des clés ou un portefeuille.



Crainte d'un échec commercial

Ce robot Vesta montre qu'Amazon cherche à étendre sa gamme de produits proposés pour la maison. S'il venait à être commercialisé, cela sera l'un des nouveaux produits les plus ambitieux d'Amazon dans la lignée d'Echo, Kindle ou encore le Fire Phone. Le Fire Phone est le smartphone 3D lancé par Amazon en 2014. Un véritable échec commercial pour l'entreprise d'e-commerce qui a été contrainte de le brader après avoir dépensé des sommes considérables en R&D. "Les gens sont très sceptiques, nous sommes craignons que cela se transforme en un autre Fire Phone", a déclaré une personne directement impliquée dans le projet Vesta à Business Insider.



Business Insider affirme que ce projet est prioritaire pour Amazon mais que les prévisions de l'entreprise en termes de ventes sont modestes, au moins pour le début. Dans un premier temps, l'entreprise pourrait même commercialiser cet objet en nombre limité et seulement auprès de certaines personnes. Une démarche qui permettrait d'éviter le fiasco du Fire Phone. A l'époque, Amazon qui s'était retrouvé avec des stocks sur les bras, a été contrainte de brader son appareil.