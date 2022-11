Amazon dévoile son nouveau drone de livraison

Les livraisons du futur se feront par les airs. Malgré les nombreux départs signalés et les difficultés visiblement importantes rencontrées par Amazon dans son projet de livraison par drone, l'entreprise n'abandonne pas encore ses efforts. La division Amazon Prime Air a présenté le 10 novembre 2022 le nouveau design de son drone de livraison. Plus tôt dans l'année, Amazon Prime Air avait annoncé se préparer à déployer dans l'année un service de livraison par drone à Lockeford en Californie et à College Station au Texas. Une autre preuve que la recherche dans ce domaine se poursuit.

La question du bruit

Amazon rappelle avoir mis au point différents drones électriques pouvant livrer des colis d'un peu plus de 2kg aux clients en moins d'une heure à partir du moment où la commande est passée. Sa prochaine génération de drone baptisée MK30 doit entrer en service en 2024. Il sera plus léger et petit que le MK27-2, le drone qui réalisera les livraisons à Lockeford et College Station.



Amazon met également en avant une autonomie plus importante, une tolérance accrue aux températures, la possibilité de voler lors de pluies faibles afin que les clients puissent choisir plus souvent la livraison par drone. De nouvelles fonctionnalités de sécurité vont également être proposées. L'entreprise d'e-commerce évoque un système anticollision pour détecter et éviter les objets qui réponde aux standards industriels. Le drone peut rencontrer des situations inattendues et prendre la bonne décision de façon autonome. Pour rassurer, Amazon ajoute que le drone sera également évalué et certifié par les autorités nationales compétentes.



L'entreprise d'e-commerce précise que la réduction du bruit émis par son drone est l'un de ses pans de recherches les plus importants. Elle ajoute que ses drones volent bien au-dessus des personnes et des infrastructures, même lorsqu'ils descendent pour réaliser les livraisons, ses drones sont souvent moins bruyants que certains sons typiques des quartiers résidentiels. Mais les équipes d'Amazon ont optimisé le design du MK30 afin de réduire encore plus le bruit émis par celui-ci.



Le futur drone MK30 dévoilé par Amazon

Plusieurs concurrents sérieux

Amazon reste persuadé que pour livrer à grande échelle des marchandises en moins d'une heure ou même en trente minutes, les drones sont la solution la plus viable. C'est pourquoi l'entreprise n'a pas abandonné toute sa R&D dans ce domaine. Bloomberg rapportait en avril dernier que ce programme de recherche souffrait de nombreux problèmes techniques, d'un turnover important des effectifs et de problèmes de sécurité. Et ce malgré les deux milliards déboursés par Amazon. Les sites anglais et français travaillant sur ce sujet ont été fermés.



A noter qu'Amazon a récemment arrêté les tests de son robot de livraison Scout sans complètement arrêter ce programme. Si elle poursuit ses efforts de recherche sur le drone, cette technologie est encore loin d'être au point pour assurer de nombreuses livraisons en toute sécurité. D'autres entreprises et start-up se sont également lancées dans un projet similaire. A commencer par Alphabet (Google) avec sa filiale Wing, Apian, DroneUp, et d'autres encore.