Amazon équipe un supermarché de près de 2500 mètres carrés de sa technologie "sans caisse"

Amazon étend pour la première fois sa technologie sans caissier Just Walk Out à un supermarché, a annoncé l'entreprise. Le nouveau magasin Amazon Fresh, d'une superficie de près de 2500 mètres carrés, est nettement plus grand que les épiceries Amazon Go Grocery ouvertes l'année dernière, ou que ses magasins Go, qui furent les premiers à être équipés de cette technologie. Ce nouveau magasin ouvrira le 17 juin à Bellevue, dans l'État de Washington. Il sera le quatorzième magasin Fresh d'Amazon aux États-Unis.



Jusqu'alors, sur les grandes surfaces, Amazon utilisait ses chariots connectés Dash pour suivre les achats des clients. La technologie Just Walk Out utilise quant à elle une série de caméras suspendues et des étagères sensibles à la pression pour détecter automatiquement ce que les clients mettent dans leurs paniers.



Elargir l'usage de ses technologies

Pour utiliser Just Walk Out, les clients peuvent scanner un QR code dans l'application Amazon et renseigner leurs informations bancaires pour être facturés à la sortie de leurs courses. Sans passer par les caisses. Les clients peuvent également utiliser la technologie de reconnaissance de la paume mise en place par le géant. Celle-ci consiste à passer la paume de sa main au-dessus d'un lecteur lorsqu'on entre dans le magasin afin d'être identifié et facturé sans autre contact.



Dans son nouveau supermarché, Amazon laisse toutefois le choix aux clients d'avoir recours à la technologie ou de se diriger vers une caisse traditionnelle. L'objectif pour l'entreprise et d'élargir l'usage de ses technologies à davantage de clients. Pour l'heure, "les retours sont fantastiques", se réjouit Dilip Kumar, vice-président de Physical Retail and Technology chez Amazon. "Les clients notent que sauter le passage en caisse permet de gagner du temps et de réduire les contacts dans les magasins", ajoute-t-il.



Pour ce nouveau magasin, Amazon semble se concentrer sur la technologie Just Walk Out puisque le supermarché ne sera pas équipé des chariots Dash. Reste à savoir si Just Walk Out prendra le pas dans tous les magasins Amazon Fresh existants aux États-Unis. En plus de ses propres structures, Amazon fournit Just Walk Out à des détaillants tiers. Le géant indique ainsi que Hudson markets, OTG CIBO Express et Delaware North ont également commencé à déployer la technologie à plusieurs endroits.