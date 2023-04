Amazon fait son entrée sur le marché de l’IA générative avec Bedrock

Amazon ne compte pas laisser le très alléchant marché de l’IA être totalement accaparé par Google et Microsoft. Sa division cloud, Amazon Web Services (AWS), a lancé ce 13 avril 2023, en avant-première, le service Bedrock.



Il offrira à ses clients, parmi lesquels Pegasystems, Accenture ou encore Deloitte, un accès à ses propres modèles de langage (LLM) appelés Titan, à ceux des start-up AI21 et Anthropic, ainsi qu’au modèle de transformation de texte en images de la start-up Stability AI. Le tout, via une API, qui devrait leur permettre de construire des applications basées sur l'IA générative à partir de modèles pré-entraînés.

Un LLM génératif et un LLM d’ancrage, nouveautés de Titan

Titan, la famille de modèles formés en interne par AWS, comprend deux nouveaux modèles de langage également dévoilés ce 13 avril. Le premier est un LLM génératif pour des tâches telles que le résumé, la génération de texte, la classification, les questions-réponses ouvertes et l'extraction d'informations. Le second, un LLM d'ancrage qui traduit les entrées textuelles (mots, phrases ou textes) en représentation HTML, utile, selon AWS, pour des applications telles que la personnalisation et la recherche.

Bedrock inclut également la famille Jurassic-2 des LLMs multilingues d'AI21 Labs, qui suivent des instructions en langage naturel pour générer du texte en espagnol, français, allemand, portugais, italien et néerlandais. Il comprend par ailleurs un accès à Claude, le LLM d'Anthropic, capable d’effectuer une grande variété de tâches relatives à la conversation et au traitement de texte. Bedrock donne enfin accès à la suite de modèles de Stability AI, y compris le populaire Stable Diffusion, capable de générer des images, de l'art, des logos et des dessins.

Bedrock pour appuyer les responsables marketing

Dans son billet de blog, le vice-président donne un exemple concret de l’utilisation de Bedrock, sans surprise axé sur le marketing, qui semble être le cas d’usage le plus intéressant et fiable pour l’heure.



"Imaginons un responsable marketing travaillant pour un détaillant de mode ayant besoin de développer des campagnes ciblées pour une nouvelle ligne de sacs à main. Il n’aurait qu’à fournir à Bedrock quelques exemples étiquetés de leurs slogans les plus performants des campagnes passées, ainsi que les descriptions des nouveaux produits pour que Bedrock génère automatiquement des posts efficaces pour les médias sociaux, des annonces publicitaires ou encore des textes web promotionnels".

Plus accessible ?

Amazon ne divulgue pas le coût du service car il s'agit pour l'instant d'une avant-première limitée à laquelle les clients doivent demander l’accès en s'inscrivant sur une liste d'attente. Mais l’entreprise insiste sur l’accessibilité de son service, en partie permis selon elle par ses puces AWS Trainium et AWS Inferentia, qui offriraient "le coût le plus bas pour l'entraînement des modèles et leur exécution dans le cloud".

"Nous nous efforçons de sortir ces technologies du domaine de la recherche et de l'expérimentation et d'étendre leur disponibilité au-delà d'une poignée de start-up et de grandes entreprises technologiques bien financées", a revendiqué Swami Sivasubramanian vice-président AWS responsable de la gestion d'Amazon AI, dans le billet de blog de l’annonce.

Il assure par ailleurs que les données des utilisateurs sont sécurisées et confidentielles et ne seront pas utilisées pour former les modèles sous-jacents puisque "toutes les données sont cryptées et ne quittent pas le Virtual Private Cloud (VPC) du client". C'est la deuxième annonce de la semaine relative à l'intelligence artificielle pour AWS, qui a lancé, en parallèle, un programme d’accélération pour dix start-up travaillant sur l’IA générative.