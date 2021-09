Amazon France lance son premier forum de l'emploi pour recruter 450 personnes

Des 3000 CDI qu'Amazon France avait prévu de créer en 2021, il en reste 450 à pourvoir. Dans le contexte de reprise économique post-Covid, la filiale française du géant américain a décidé d'organiser pour la première fois un "Career Day", à l'instar de ce qui se pratique chez Amazon aux Etats-Unis.



Cette journée spéciale aura lieu le 16 septembre, en ligne. "Les entreprises recrutent, on observe les prémices d'une amélioration de la situation sanitaire, de nombreuses personnes sont en reconversion ou ont envie de bouger : c'est le bon moment pour apporter des informations et des conseils aux candidats intéressés, par un emploi chez Amazon ou ailleurs", nous explique Anne-Marie Husser, DRH d’Amazon France.



En effet, même si elle attirera sans doute surtout des candidats à des postes chez Amazon, cette journée s'adresse à tous, à travers des sessions de coaching pour optimiser sa recherche, et des tables-rondes faisant intervenir notamment Pôle Emploi, et le chef Thierry Marx qui parlera d'apprentissage.



20% des salariés au siège

Amazon France recherche actuellement des profils dans toutes ses activités : entrepôt et logistique, bien sûr, qui représentent 80% des effectifs, mais aussi cloud, régie publicitaire, e-commerce et marketplace, ainsi que les fonctions support. Développeurs, analystes financiers, commerciaux, responsables RH, préparateurs de commandes font partie des candidats recherchés.



A la fin de l'année, l'entreprise emploiera 14 500 salariés en France, dans ses centres logistiques, son siège de Clichy en région parisienne, et ses bureaux de La Défense, qui accueillent les 450 salariés d'AWS (cloud computing). Ces dernières années, Amazon France a créé en moyenne 2000 emplois par an.



l'arrivée du télétravail chez amazon

Cette journée carrière a aussi à voir avec l'image du groupe, mais ne répond pas à un problème de réputation, tient à préciser la DRH de l'entreprise, parfois attaquée sur les conditions de travail dans ses centres de distribution. "Il est important de parler de ce que nous faisons concrètement, par le biais de témoignages de salariés, car il y a beaucoup de méconnaissance. Les employés des entrepôts sont satisfaits de leurs conditions de travail et ont envie de parler de leur vécu, de raconter leur histoire", indique Anne-Marie Husser.



Concernant l'environnement de travail des cadres et les employés du siège, Amazon leur offrira la possibilité, a priori dès 2022 si les conditions sanitaires permettent un retour du travail en présentiel, de télétravailler jusqu'à deux jours par semaine. Ne disposant pas de syndicats en dehors des centres logistiques, l'entreprise n'a pas signé d'accord de télétravail mais diffusera des lignes directrices aux managers de proximité. La société proposera en outre la possibilité de travailler à distance pendant quatre semaines d'affilée une fois dans l'année. A l'heure actuelle, en attendant un retour à la normale, les bureaux sont occupés à 50%.