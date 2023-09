Amazon investira jusqu'à 4 milliards de dollars dans la start-up d'IA Anthropic

4 milliards de dollars suffiront-ils à faire de la start-up californienne Anthropic une concurrente sérieuse d'OpenAI ? C'est en tout cas ce sur quoi semble parier Amazon. Lundi 25 septembre, le géant américain a annoncé un investissement immédiat de 1,25 milliard de dollars, complété par un montant de 2,75 milliards supplémentaires qui pourra être débloqué par les deux parties à l'avenir.



Lancée en 2021 par d'anciens cadres d'OpenAI, Anthropic précise que cette prise de participation ne changera rien à la composition de son conseil d'administration, Amazon étant considéré comme actionnaire minoritaire. L'entreprise spécialiste de l'intelligence artificielle générative, connue notamment pour son robot conversationnel Claude, a levé plusieurs centaines de millions de dollars ces derniers mois, faisant grimper sa valorisation et son attractivité.

Amazon dans les pas de Google

Cette fois, l'accord passé entre les deux sociétés prévoit plusieurs modalités. D'une part, la mise à disposition pour les développeurs et clients d'Amazon des dernières innovations d'Anthropic. Cité par Reuters, Adam Selispky, CEO d'Amazon Web Services (AWS), précise que "pendant de nombreuses années à venir, les futures versions Claude seront disponibles sur Amazon Bedrock", une plateforme dédiée à l'IA dévoilée en avril. Objectif : stimuler l'utilisation du chatbot et l'améliorer constamment.



En retour, AWS deviendra "le principal fournisseur de cloud d'Anthropic pour les charges de travail critiques, fournissant à notre équipe l'accès à une infrastructure de calcul de premier plan", indique la start-up d'IA dans une note de blog. Elle achètera également à Amazon ses puces électroniques Trainium et Inferentia, exploitées à différents stades de l'élaboration des grands modèles de langage. Mais celles-ci, précise Anthropic, seront utilisées "en plus de solutions existantes".



Cette nuance est importante. Dans la course à l'IA générative, un autre membre du club fermé des Gafam s'est déjà allié avec Anthropic : Google. Et ce à grand renfort de centaines de millions de dollars investis et de clauses mutuelles dont n'a manifestement pas l'intention de se défaire la start-up. Elle utilise déjà certaines puces électroniques fournies par Google ainsi que son offre de cloud, rivale à celle de son nouveau bienfaiteur Amazon.