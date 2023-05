Amazon lance Amazon Anywhere, sa boutique intégrée aux mondes virtuels et aux jeux mobiles

Amazon vend de tout, et il le vend partout. Le marchand a lancé le 9 mai son nouveau concept de boutique embarquée, Amazon Anywhere, qui permet d'acheter des produits directement dans des jeux vidéo, des mondes virtuels et d'autres applications mobiles, sans sortir de son environnement. La première boutique a été ouverte dans le jeu en réalité augmentée Peridot, sorte de Tamagotchi imaginé par le créateur de Pokemon Go, la société Niantic.

Le système fonctionne en reliant son compte Amazon au compte créé dans le jeu. Dans le cas de Peridot, il est possible d'acheter du merchandising, par exemple des T-shirts à l'effigie des créatures rencontrées dans le jeu et des peluches. L'expérience d'achat est la même que dans la boutique Amazon et les achats sont éligibles aux avantages de l'abonnement Prime. Les achats sont par ailleurs visibles sur le compte Amazon du client, sur le site ou dans l'application.

Peridot, le nouveau jeu du créateur de Pokemon Go

Pour les créateurs d'application, il est aussi tout à fait possible de vendre dans leurs univers des produits que l'on trouve ailleurs sur Amazon.

"Faire du shopping dans les mondes virtuels était jusqu'à présent limité à des achats de monnaie virtuelle et d'objets numériques, sans moyen facile d'acheter des produits physiques. Nous voulons changer ça", explique Amazon dans un communiqué.

Le service est pour l'instant uniquement disponible aux États-Unis. Le jeu Peridot a été lancé également le 9 mai. Il consiste à élever des petites créatures en réalité augmentée. Il est possible qu'à l'avenir, il offre des avantages aux joueurs qui achètent dans la boutique in-game d'Amazon.