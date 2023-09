Amazon lance Supply Chain, une suite de services logistiques clé en main pour ses vendeurs

17 ans après avoir mis en œuvre le programme Fulfillment by Amazon (FBA) pour aider les vendeurs de sa place de marché à expédier des produits vers leurs acheteurs, le géant américain de l'e-commerce a fait cette semaine plusieurs annonces qui pourraient bien révolutionner sa vision de la logistique. Toutes rassemblées sous l'étendard Supply Chain, ces nouveautés devraient permettre aux vendeurs d'Amazon d'économiser du temps et de l'argent dans l'expédition de leurs biens.



"Notre vision a toujours été de permettre aux vendeurs de servir le plus facilement possible leurs clients dans le monde entier", a commenté dans un communiqué Dharmesh Mehta, vice-président d'Amazon en charge de la branche Worldwide Selling Partner Services. L'entreprise, qui se prépare à organiser sa conférence annuelle Amazon Accelerate, les 13 et 14 septembre à Seattle, cherche manifestement à imposer ses services de logistique et de livraison à ses vendeurs. Depuis peu, ces derniers doivent d'ailleurs payer des commissions supplémentaires s'ils n'en sont pas clients.

Une prise en charge des produits dès leur fabrication

Amazon mise donc gros. Supply Chain comprend plusieurs services (dont certains n'ont pas encore été annoncés), qui ne se limitent plus seulement à la livraison des commandes faites aux vendeurs sur la marketplace. "Alors que FBA s'occupait de l'exécution des commandes, les nouveaux services mis en place se concentrent sur des étapes plus précoces du parcours du produit, à commencer par la fabrication", indique Dharmesh Mehta.



"Avec Supply Chain, Amazon récupère les stocks dans les usines du monde entier, les expédie au-delà des frontières, s'occupe du dédouanement et du transport terrestre, stocke en vrac, gère le réapprovisionnement sur Amazon et les autres canaux de vente et livre directement les clients, le tout sans que les vendeurs aient à se préoccuper de la gestion de leur chaîne d'approvisionnement", résume le vice-président d'Amazon. En augmentant ses capacités de transport et de livraison aux Etats-Unis et à l'international, le géant de l'e-commerce garantit une réduction des coûts pour les vendeurs.

Réapprovisionnement automatique

Une autre de ses nouveautés phares est baptisée MCD (Multi-Channel Distribution). Elle permet aux vendeurs de déplacer leurs produits stockés en vrac dans les centres de distribution d'Amazon "vers n'importe quel canal de vente, ce qui permet aux vendeurs de se réapprovisionner sur tous leurs canaux de vente et d'exécution à partir d'un seul et même stock", détaille le géant de l'e-commerce, promettant d'importantes économies d'échelle pour les vendeurs. Ce service est actuellement en phase de test auprès d'un premier groupe de vendeurs et sera rendu disponible à l'ensemble d'ici la fin de l'année.



Amazon ouvre également à tous ses vendeurs son service AWD (Amazon Warehousing and Distribution), leur permettant de stocker des produits en vrac à moindre coût dans ses entrepôts. La tarification de cette offre est d'ailleurs revue à la baisse, avec la fin d'un coût supplémentaire jusqu'ici pratiqué au quatrième trimestre et donc au moment des fêtes de fin d'année. Grâce à une nouveauté intitulée Fullfilment by Amazon (FBA), les vendeurs pourront aussi réapprovisionner automatiquement leurs stocks dans les infrastructures en fonction de la demande attendue de leurs clients.