Amazon lance une boutique "Fabriqué en France"

Argument commercial, gage de qualité, patriotisme économique… Pour une entreprise comme Amazon, s'engager dans le made in France semble bénéfique à tout point de vue. Que ce soit en termes d'image ou pour répondre à certaines attentes de ses clients. Le site français de la plateforme américaine lance sa boutique "Fabriqué en France" ce lundi 11 octobre, avec plus de 230 000 références en rayon vendues par plus de 2500 entreprises.



Un grand nombre d'univers de produits sont représentés (épicerie, jouets, beauté, vêtements, bricolage, maison, puériculture…). De la poêle Tefal à la friteuse Seb, en passant par les cocottes Le Creuset, les stylos Bic et les cahiers Clairefontaine.



Les mêmes critères que la réglementation française

Pour pouvoir figurer dans la boutique, il n'est pas nécessaire d'avoir obtenu le marquage mais il faut respecter la même réglementation que pour obtenir la mention "Fabriqué en France". Celle-ci n'impose pas que toutes les étapes de fabrication aient été réalisées en France, mais qu'une part significative de la valeur du produit provienne d'étapes de fabrication localisées dans l'Hexagone, et que le produit ait subi sa dernière transformation substantielle sur le territoire. L'occasion d'observer que, pour le moment, aucun produit "Amazon Basics" n'est fabriqué en France.



La grande majorité des produits présents dans la nouvelle boutique étaient déjà vendus sur Amazon, dont certains dans la "Boutique des producteurs", qui regroupe 7000 références de produits alimentaires vendus en circuit court, et d'autres dans la "Boutique des entreprises françaises", qui regroupe les produits vendus par des commerçants français. L'idée est de les mettre en valeur en répondant à une demande de certains clients, pour qui l'argument du fabriqué en France est important mais qui ont du mal à savoir où trouver ces produits. En plus de la boutique elle-même, qui est valorisée sur sa page d'accueil, Amazon propose un nouveau filtre de recherche à ses clients, leur permettant de rechercher les produits fabriqués en France.



La demande de produits locaux dopée par la pandémie

Malheureusement, l'entreprise ne communique pas sur le nombre de recherches sur son site comportant la mention "fabriqué en France".



Le confinement a certainement dopé la demande pour les produits locaux. « En fin d’année dernière, nous avons été débordés par la demande avec une augmentation de 210% de nos ventes en ligne, dont Amazon représente 40%, indique Le Refuge de Marie Louise, qui vend des produits savoyards sur internet et dans deux boutiques physiques, qui ne représentent plus que 35% de son chiffre d'affaires.



Ce n'est pas la première fois que le groupe ouvre ce genre de boutique. Il y a trois ans, une boutique équivalente avait été lancée sur Amazon Italie.