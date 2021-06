Amazon Music s'offre Art19, une plateforme pour monétiser les podcasts

Amazon Music a annoncé le 25 juin l'acquisition d'Art19, une importante plateforme d'hébergement et de monétisation de podcasts. Le montant de la transaction n'a pas été divulgué.



L'annonce a été faite très discrètement en quelques phrases sur les sites d'Art19 et d'Amazon Music, mais ça en dit long sur la trajectoire que souhaite emprunter Amazon qui semble assez en retard par rapport à ses concurrents sur le marché des podcasts.



Lancée en 2015, Art19 est une société de podcasts indépendante qui fournit des outils pour l'hébergement à la demande, la diffusion de publicité, le ciblage d'audience et la mesure des fréquentations. Avec Art19 Amazon participera désormais à l'hébergement des émissions des podcasts et à la vente de publicité sur ces contenus. Un porte-parole d'Amazon Music a déclaré à The Verge que les changements ne seront pas immédiats pour autant.



Un marché en plein essor

Il s'agit d'une étape importante pour Amazon, qui depuis l'acquisition de la start-up californienne Wondery spécialiste du podcast ne s'est pas vraiment illustré dans le domaine. Pourtant, le format séduit les géants. Facebook a récemment dévoilé un onglet spécial destiné aux podcasteurs qui pourront lier le flux RSS de leurs émissions directement à leur page Facebook. Spotify de son côté, s'est récemment offert Podz, une start-up spécialisée dans la création d'extraits de podcasts. Enfin Apple a lancé il y a quelques jours les podcasts payants, offrant la possibilité aux podcasteurs de définir un abonnement pour distribuer leurs contenus auprès des auditeurs.



Amazon Music n'a commencé à proposer des podcasts qu'en septembre de l'année dernière. Avec les acquisitions de Wondery et celle d'Art19, Amazon dispose désormais de toutes les clés pour produire du contenu et le distribuer, pour offrir des solutions d'hébergement aux podcasteurs et en tirer profit en vendant des publicités sur leurs podcasts. De quoi rattraper son retard et se faire une place dans ce marché en plein essor.