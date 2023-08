Amazon ouvre son service de téléconsultation Amazon Clinic à l'ensemble des Etats-Unis

Appliquer les codes d'une place de marché en ligne au monde de la santé, il fallait y penser. Amazon l'a fait, investissant ces dernières années dans plusieurs services et entreprises en lien avec le médical. Le 1er août, neuf mois après le lancement officiel de sa marketplace Amazon Clinic, la firme de Jeff Bezos a annoncé l'ouverture de cette plateforme à l'ensemble des Etats-Unis.



Les Américains peuvent donc désormais visiter le site web, domicilié sur celui d'Amazon, ou l'application mobile Amazon Clinic afin de quérir un conseil médical. Le géant de l'e-commerce propose ainsi, sur un total de 35 problèmes de santé allant de l'acné à l'asthme en passant par le Covid-19, des téléconsultations à réserver auprès de cliniques partenaires.

24 heures sur 24, 7 jours sur 7

"En tant que médecin, j'ai moi-même pu constater que les patients veulent être en bonne santé mais manquent de temps, d'outils ou de ressources pour gérer efficacement leurs soins", commente dans un récent communiqué de presse Nworah Ayogu, médecin, chief medical officer et directeur général d'Amazon Clinic. Amazon se propose donc de briser ces "barrières" en permettant de comparer plusieurs offres de consultation.



Ainsi, pour un problème de pellicules sur le cuir chevelu dans le Connecticut, le patient a le choix entre une consultation en visioconférence à 74 dollars ou une consultation par messages à 33 dollars. Une fois ce premier choix fait, il reste à opter pour un prestataire de télé-santé, en prenant en compte le temps d'attente et le prix.



La consultation ne peut avoir lieu qu'après l'inscription ou la connexion du patient sur Amazon et l'envoi, dans le cas des pellicules, de deux photos du cuir chevelu. La multinationale vante un accès aux soins à toute heure de la journée et sept jours sur sept.

Davantage de consultations disponibles à l'avenir

Amazon renvoie ensuite ses patients vers son service de pharmacie, Amazon Pharmacy, lancé en novembre 2020 en pleine pandémie de Covid-19. Le patient n'a qu'à renseigner sa prescription ou chercher les traitements dont il a besoin. Le géant de l'e-commerce assure la livraison à domicile des médicaments, également soumise à son offre payante Prime qui rend gratuite et rapide l'expédition d'une majorité de produits.



Cette nouvelle incursion d'Amazon dans le domaine sanitaire est la suite logique de la mise en œuvre en 2020 d'Amazon Care (depuis arrêtée) auprès de ses employés, puis du rachat de One Medical en 2022. En s'étendant aux Etats-Unis, la société entend prouver que ses services de santé sont sûrs, pratiques et bon marché. Elle précise toutefois dans sa foire aux questions qu'elle "n'accepte pas d'assurance [sur les consultations] pour le moment".



Dans son dernier communiqué, le docteur Nworah Ayogu promet une amélioration du service : "Nous travaillons dur pour faire en sorte qu'encore plus de problèmes de santé soient accessibles au traitement dans les mois à venir." La question du déploiement d'Amazon Clinic au-delà des frontières états-uniennes pourrait quant à elle se poser rapidement. Une chose est sûre, les Européens ne sont pas près de l'autoriser, pour des raisons évidentes de protection de données personnelles à caractère sensible.