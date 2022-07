Amazon prend une participation dans Grubhub (Just Eat Takeaway)

Amazon s'immisce un peu plus dans la livraison de repas à domicile. Après Deliveroo, le géant de l'e-commerce a annoncé le 6 juillet 2022 avoir noué un partenariat avec Just Eat Takeaway. Cet accord concerne plus particulièrement la division américaine de l'entreprise européenne qui a racheté la start-up Grubhub. Cette dernière est en difficulté, Just Eat Takeway réfléchissant même à la revendre.



2% du capital de Grubhub

Dans le cadre de ce partenariat, Amazon reçoit des bons d'option lui permettant d'acquérir 2% du capital de Grubhub. Le géant de l'e-commerce peut décider de prendre une participation supplémentaire de 13% selon certaines conditions. En échange, les membres d'Amazon Prime aux Etats-Unis peuvent souscrire gratuitement à l'abonnement Grubhub+ permettant d'accéder à la livraison gratuite depuis certains restaurants pendant un an.



Grâce à ce partenariat, Grubhub espère toucher plus de clients et redresser ses comptes. Le service de livraison de repas à domicile est notamment concurrencé par DoorDash, qui domine le marché américain, et Uber Eats. Grubhub a affiché des pertes de 403 millions de dollars l'année dernière.

Just Eat Takeaway réfléchit à s'en séparer

Just Eat Takeaway, qui a déboursé 7,3 milliards de dollars intégralement en actions pour s'emparer de Grubhub en 2020 et faire son entrée sur le marché américain, réfléchit donc à se séparer de cette entité. Malgré ce partenariat, l'Européen précise continuer à explorer activement la vente partielle ou totale de Grubhub. Ce rapprochement avec Amazon peut même devenir un argument qui renforce la valeur de Grubhub en cas de vente puisque cela lui permet de toucher un très grand nombre de clients.



Pour Amazon, ce n'est pas le premier partenariat dans ce secteur. Le géant de l'e-commerce s'est déjà rapproché de Deliveroo au Royaume-Uni et a largement contribué à sa levée de fonds de 575 millions de dollars annoncée en mai 2019.