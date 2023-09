Amazon présente une Alexa boostée à l'intelligence artificielle générative

Neuf ans après son lancement officiel par Amazon, l'assistant virtuel Alexa se refait une jeunesse. Dans le cadre de son événement annuel Fall Devices débuté le 20 septembre, le géant du e-commerce a annoncé plusieurs innovations concernant les produits de sa gamme Echo, dont de nouvelles capacités pour la technologie conversationnelle dont ils sont dotés. Alexa sera en effet alimentée prochainement par un grand modèle de langage (LLM) construit spécialement pour elle.



Comme le relate TechCrunch, Amazon a également promis la commercialisation d'appareils connectés : Echo Show 8 (écran), Echo Hub (écran de contrôle), Echo Pop Kids (enceinte), Eero Max 7 (routeur) et quelques nouveautés sur ses caméras connectées Ring et ses télécommandes Fire TV. Autant de produits qui seront équipés de l'assistant Alexa et de ses fonctionnalités inédites d'IA générative, lesquelles ont en quelque sorte éclipsé le reste des annonces d'Amazon.

Une "personnalité" plus forte

"Notre dernier modèle a été spécialement optimisé pour la voix et les choses que nous savons que nos clients aiment – comme avoir accès à des informations en temps réel, contrôler efficacement leur maison intelligente et tirer le meilleur parti de leur divertissement à domicile", s'est enthousiasmé Dave Limp, vice-président des appareils et des services du géant américain du e-commerce. Mais que pourra faire Alexa de plus qu'elle ne fait déjà, si ce n'est être capable de poursuivre une conversation sans avoir besoin d'être appelée constamment par son prénom ?



Pour l'heure, il s'agit de croire Amazon sur parole puisque les fonctionnalités ne sont pas encore disponibles. Elles le seront dans un premier temps pour les clients états-uniens de l'entreprise qui pourront accéder à un aperçu gratuit sur les appareils de la gamme Echo dont ils sont déjà les détenteurs. Ces derniers devraient donc être confrontés à une Alexa dotée d'une "personnalité" plus importante et plus à l'aise avec l'idée de donner son opinion sur les choses.



"Ce [nouveau modèle] vous permettra de faire apparaître des rappels personnels. Par exemple, il peut vous aider à écouter de la musique que vous avez récemment consommée ou même vous recommander des recettes en fonction de vos achats à l'épicerie", a indiqué David Limp, cité par TechCrunch. Amazon promet également des interactions qui tiennent compte du langage corporel de ses clients, de leurs gestes et du contact visuel. Le ton d'Alexa pourra varier selon le contenu et le rythme des conversations, montrant tantôt des signes d'approbation, de surprise, d'empathie ou d'amusement.