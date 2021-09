Amazon prévoit de recruter 55 000 cols blancs

La campagne de recrutement à venir chez Amazon est à la taille du géant américain. Son nouveau directeur général arrivé en juillet, Andy Jassy, a confié à Reuters qu'il prévoyait dans les prochains mois 55 000 embauches dans le monde. Et on ne parle pas des entrepôts logistiques, mais de postes dans les directions support, opérationnelles et technologiques.



Cela représente une hausse de 20% des effectifs de cols blancs. Fin juin, Amazon employait 1,335 million de personnes dans le monde (une croissance de 52% sur un an), toutes activités confondues, dont 275 000 aux sièges. En 2020, l'entreprise a recruté le nombre astronomique de 500 000 personnes, essentiellement dans ses entrepôts et ses services logistiques. Aux Etats-Unis, elle est le deuxième plus gros employeur privé.



Distribution, cloud, pub et télécoms

Les postes à pourvoir sont destinés aux activités de distribution, au cloud, à la publicité, ainsi qu'au nouveau projet de lancement de satellites télécoms, Kuiper. La société recherche notamment des ingénieurs, des scientifiques et des spécialistes de la robotique. Plus de 70% des postes seront localisés aux Etats-Unis, mais Amazon compte aussi embaucher en Inde, en Allemagne et au Japon.



La firme de Seattle permettra à ses salariés, à partir de l'année prochaine, de télétravailler deux jours par semaine. Elle a prolongé le télétravail exceptionnel, en raison du Covid-19, jusqu'à la fin 2021.



Cette année, Amazon a ouvert en France son huitième entrepôt, à Metz, où il prévoit la création de 1000 emplois dans les trois ans. L'entreprise a également annoncé la création de 10 000 emplois au Royaume-Uni.