Amazon prévoit le déploiement de ses drones de livraison en Italie et au Royaume-Uni dès 2024

Les drones d'Amazon débarquent en Europe. Après avoir mis ses appareils volants à l'épreuve dans deux villes des Etats-Unis, le géant américain du e-commerce va les faire voler en Italie et au Royaume-Uni à partir de la fin d'année 2024.



"Nous commencerons par un site dans chaque pays et nous étendrons nos activités au fil du temps", explique la multinationale dans un communiqué de presse paru mercredi 18 octobre. Les deux villes choisies n'ont pas encore été dévoilées et Amazon a annoncé dans le même temps sa volonté d'en conquérir une nouvelle outre-Atlantique, également inconnue à ce stade.

Un test pour l'Europe

Cette expansion du service de livraison Prime Air, lequel bat de l'aile depuis ses débuts, coïncidera avec l'arrivée d'un nouveau drone, le MK30. Plus petit et léger, moins bruyant et avec une distance franchissable deux fois plus importante que ses prédécesseurs, celui-ci "pourra voler dans des conditions météorologiques plus variées, […] telles qu'une pluie légère ou des températures plus chaudes ou plus froides", indique Amazon. Le MK30 sera aussi capable de transporter des charges inférieures à 5 livres (soit 2,2 kilogrammes).



D'un point de vue réglementaire, la firme dit "travailler en étroite collaboration avec les régulateurs nationaux et internationaux, ainsi qu'avec les communautés de l'Union européenne, de l'Italie, du Royaume-Uni et des États-Unis, pour développer ce programme". Amazon doit en effet se plier aux exigences des institutions en charge de réguler l'espace aérien italien et britannique, développant "un service sûr et évolutif".



Citées par Amazon, celles-ci semblent se réjouir de la présence à venir du mastodonte américain et de ses drones. Charlotte Vere, membre de la Chambre des lords et sous-secrétaire d'État parlementaire au département des transports britannique, a salué une étape "pour réaliser notre vision commune de la banalisation des drones commerciaux au Royaume-Uni d'ici 2030". Côté italien, Pierluigi Di Palma, président de l'autorité de l'aviation civile du pays, considère que "l'expérience de l'Italie sera une source d'inspiration et de soutien pour des opérations sûres dans le reste de l'Europe".