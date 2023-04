Amazon redoute un nouveau ralentissement de sa croissance dans le cloud

Amazon Web Services n’avait jamais connu une croissance aussi faible de son chiffre d’affaires. Au premier trimestre, celui-ci n’a progressé que de 16%, un taux deux fois moins élevé que début 2022. Et le géant du commerce en ligne a prévenu que sa filiale spécialisée dans le cloud computing devrait accuser un nouveau ralentissement au deuxième trimestre.

En marge de la publication des résultats trimestriels, le directeur financier d'Amazon, Brian Olsavsky, a en effet reconnu que la croissance des recettes d’AWS avait reculé de 5 points supplémentaires en avril. Certains analystes prédisent désormais une progression inférieure à 10% sur l’ensemble du trimestre.

“Compte tenu des incertitudes économiques, nos clients, de toutes tailles et de tous secteurs d'activité, continuent de rechercher des économies, souligne le dirigeant d’Amazon. Ils continuent d’étudier les moyens d'optimiser leurs dépenses liées au cloud”.

Perte de parts de marché

Le ralentissement de la croissance du marché ne touche pas qu’AWS. Ses deux principaux concurrents américains, Microsoft Azure et Google Cloud, connaissent le même phénomène. Mais leur chiffre d’affaires progressent un peu plus fortement: +27% pour les deux divisions au premier trimestre. Et leur part de marché augmente, certes lentement, selon les estimations du cabinet Synergy.

Face à AWS, qui reste le leader du marché du cloud d'infrastructures, Microsoft et Google parient beaucoup sur l’intelligence artificielle générative. Le premier a investi massivement dans OpenAI, le concepteur de ChatGPT. Le second travaille dans le domaine depuis des années, dans la recherche et aussi dans la conception de son propre accélérateur.

Licenciements

En retrait, Amazon a depuis réagi, notamment avec le lancement mi-avril d’une nouvelle offre de cloud dédiée à l’IA. Les trois rivaux se disputent un marché potentiellement gigantesque, pour entraîner de nouveaux modèles d’IA générative, puis pour les faire tourner. “Peu de gens réalisent la taille du marché qui s’ouvre”, assure Andy Jassy, le directeur général d’Amazon et ancien patron d’AWS.

Au premier trimestre, AWS a aussi accusé une baisse de son résultat opérationnel, qui est tombé à 5,1 milliards de dollars. Si la division génère quasiment tous les profits réalisés par sa maison mère, elle n’est pas épargnée par les coupes budgétaires. En début de semaine, des licenciements ont eu lieu au sein de ses équipes américaines. Ils se poursuivront dans d’autres pays, en fonction des réglementations locales.