Amazon renforce ses capacités pour faire de la livraison le jour même la norme aux Etats-Unis

Depuis le début de l'année, plus d'1,8 milliard d'objets ont été livrés par Amazon le jour même ou le lendemain à ses clients. Et ce rien qu'aux Etats-Unis. Un total pharaonique qui représente "près de quatre fois ce que nous avons livré à ces vitesses à ce stade de l'année 2019", a annoncé Doug Herrington, le CEO de Worldwide Amazon Stores, dans un communiqué posté ce 31 juillet.



La formule d'abonnement Prime, qui permet aux clients d'Amazon de demander une livraison gratuite et rapide (parfois le jour même), a connu une croissance importante ces dernières années, passant de 100 millions d'abonnés en 2018 à 200 millions en 2021. Si bien que les centres de livraison "Same-Day", plus petits en taille que les grands entrepôts et situés aux alentours des quelque 90 zones métropolitaines, se sont multipliés aux Etats-Unis. Amazon prévoit de doubler leur nombre dans les prochaines années.

Mieux localiser les besoins des clients

Cet investissement de la firme de Jeff Bezos dans ses entrepôts a donc permis d'accélérer le processus de livraison outre-Atlantique. "Nous avons divisé le pays en régions plus petites et plus faciles d'accès. Auparavant, nous exécutions les commandes à partir de n'importe lequel de nos sites opérationnels répartis dans tout le pays, détaille Doug Herrington. Aujourd'hui, nous avons huit régions interconnectées qui desservent des zones géographiques plus petites."



Le cadre d'Amazon évoque également l'utilisation d'algorithmes de plus en plus puissants, capables de prédire de quels produits auront besoin ses clients. Ce qui permet au géant américain du e-commerce de prévoir longtemps à l'avance, en lien avec ses vendeurs partenaires, quels produits stocker dans quels entrepôts. "Aujourd'hui, plus de 76% des commandes que nous exécutons proviennent de la région du client" aux Etats-Unis, poursuit Doug Herrington.

Pas d'augmentation de cadence pour les employés

En augmentant son nombre de centres de livraison "Same-Day", l'objectif d'Amazon est donc d'accélérer encore son système de livraison. En d'autres termes, faire de la livraison le jour même ou le lendemain la norme pour ses clients Prime américains et, pourquoi pas à terme, de tous ses clients à travers le monde. Réduire la fenêtre entre le moment où un client passe sa commande et celui où il la reçoit reviendrait à investir dans la durée sur la fidélisation de ces consommateurs, lesquels ont tendance à commander davantage en ligne qu'il y a quelques années.



Reste à voir si un tel renforcement des capacités de stockage et de livraison sera efficace et ce qu'il impliquera. Une accélération du processus bien entamé d'automatisation de ses entrepôts ? Une augmentation de la cadence des employés d'Amazon travaillant dans les entrepôts ou en tant que livreurs ? Doug Herrington réfute le lien de causalité à ce sujet : "cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité". Régulièrement critiquée pour les conditions de travail qu'elle offre à ses salariés, la multinationale dit vouloir investir 550 millions de dollars dans des initiatives de sécurité cette année.