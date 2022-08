Amazon s'empare des aspirateurs Roomba pour 1,7 milliard de dollars

Amazon casse sa tirelire pour renforcer sa division maison connectée. Le géant de l'e-commerce a annoncé le vendredi 5 août 2022 s'emparer de iRobot, l'entreprise derrière les célèbres aspirateurs autonomes Roomba. Le montant de cette acquisition s'élève à 1,7 milliard de dollars.



iRobot en difficulté

iRobot s'est très largement fait connaître depuis la commercialisation de son premier aspirateur autonome Roomba en 2002. L'entreprise propose des produits robotiques pour l'entretien de la maison. "Depuis que nous avons lancé iRobot, notre équipe s'est donné pour mission de créer des produits innovants et pratiques qui facilitent la vie des clients, menant à des inventions comme le Roomba et iRobot OS", résume Colin Angle, président et CEO de iRobot, dans un communiqué.



Mais iRobot a rencontré des difficultés avec la crise sanitaire. Cherchant à réduire les coûts, elle a licencié 70 personnes en 2020 – principalement dans ses équipes de R&D – et abandonné la commercialisation de Terra, son robot tondeuse à gazon. Les difficultés se poursuivent aujourd'hui encore puisque le chiffre d'affaires de iRobot a chuté de 30% au deuxième trimestre. Avec l'inflation, les consommateurs revoient leurs priorités et limitent leurs dépenses. La demande pour les robots Roomba a baissé en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

Amazon renforce sa division maison connectée

Cette acquisition s'explique par le fait qu'Amazon dispose d'une division maison connectée, avec comme produit phare son assistant vocal Alexa. Amazon cherche également à commercialiser des robots pour la maison. De nombreuses rumeurs ont circulé autour d'un robot d'intérieur jusqu'à ce que le géant de l'e-commerce dévoile Astro. Ce robot, pensé comme un assistant et un "patrouilleur", est doté de deux roues et d'un écran. Il peut se déplacer de façon autonome et détecter les intrus grâce à son outil de reconnaissance faciale. Mais Astro rencontrerait quelques difficultés pour se déplacer et ne serait pas suffisamment fiable.



En s'emparant d'une marque bien connue, Amazon vient ainsi renforcer cette division qui vend également des thermostats intelligents et des dispositifs de sécurité. En plus d'aspirer les saletés, les aspirateurs Roomba collectent des données spatiales sur les maisons qui pourraient s'avérer précieuses pour le développement d'autres technologies pour la maison connectée.



D'autres acquisitions pourraient suivre. Amazon s'est récemment emparé de One Medial dans la santé. En cette période où le contexte macro-économique est incertain, les entreprises technologiques pourraient en profiter pour réaliser des acquisitions à des prix intéressants. De manière générale, en période de crise, les entreprises qui disposent de liquidités peuvent en sortir grandies.