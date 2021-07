Amazon s'implante en Finlande pour developper ses prochains robots de livraison Scout

Amazon montre de nouveau son intérêt pour la livraison par robots autonomes. Le géant de l'e-commerce a annoncé ce 1er juillet, la création d’un nouveau centre de développement Amazon Scout à Helsinki, en Finlande. La nouvelle équipe sera composée d’environ 25 ingénieurs et aura pour objectif le développement d’une nouvelle technologie pour véhicules de livraison autonomes.



Présenté fin janvier 2019 par Amazon, Scout est un service de livraison autonome entièrement électrique actuellement en fonction aux États-Unis. Les livraisons sont réalisées par un robot à six roues qui se déplace sur les trottoirs en évitant les obstacles grâce à ses capteurs et son intelligence embarquée.



développer un logiciel 3D

La nouvelle équipe d’Helsinki travaillera en étroite collaboration avec "les laboratoires de recherche et de développement d’Amazon Scout à Seattle, aux États-Unis, à Cambridge, au Royaume-Uni, et à Tübingen, en Allemagne, afin de développer un logiciel 3D pour simuler la complexité de la vie réelle et garantir que Scout puisse contourner les obstacles en toute sécurité lors de ses livraisons", a détaillé le géant dans un billet de blog.



Le choix d’ouvrir un nouveau centre de développement en Finland n’est pas anodin. Amazon aurait il y a quelques mois acquis la société locale de modélisation 3D Umbra rapporte CNBC. Amazon prévoit de s’implanter durablement sur place et a profité de l’occasion pour lancer une campagne de recrutement à destination des ingénieurs basés à Helsinki va s’agrandir au fil du temps.



Investissements dans l'automatisation

Le géant de l'e-commerce entend déployer ses robots de livraison à d’autres régions. Amazon n’est pas seule sur le coup, les robots de livraison sont également développés par Starship Technologies, qui a été créée en 2014 par Janus Friis et Ahti Heinla, cofondateurs de Skype. En janvier, Starship a déclaré que ses robots avaient effectué 1 million de livraisons dans des pays comme le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Estonie et l’Allemagne, rapporte CNBC.



Au-delà des petits robots, Amazon a commandé il y a quelques jours 1 000 systèmes de conduite autonome pour poids lourds auprès de Plus.ai. Le géant de l'e-commerce a également déboursé 1 milliard de dollars pour s'emparer de Zoox, une start-up qui planche sur les véhicules autonomes et la mise en place de services de robot taxi. Enfin pour ses livraisons Amazon a obtenu pour sa division Prime Air l'autorisation de déployer un service commercial de livraison par drone.