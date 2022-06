Amazon sort un outil d'essayage de chaussures en réalité augmentée

Une fonctionnalité d'essayage de chaussures en réalité augmentée débarque sur Amazon. Le géant de l'e-commerce a annoncé le 9 juin 2022 le lancement d'une fonctionnalité 'Virtual Try-On for Shoes' aux Etats-Unis et au Canada afin de proposer une expérience d'achat la plus immersive possible.



Disponible sur iOS

La fonctionnalité interactive est accessible via l'application Amazon sur iOS et disponible pour des milliers de sneakers des marques New Balance, Adidas, Reebok, Puma, Superga, Lacoste, Asics ou encore Saucony. Après avoir sélectionné une paire de chaussures, il suffit de cliquer sur la fonctionnalité 'Virtual Try-On' située en-dessous de l'image du produit. Il faut alors pointer la caméra de son smartphone en direction de ses pieds pour voir comment les chaussures nous vont. Les clients peuvent bouger leur pied pour voir le rendu sous différents angles.



Il est possible de changer le coloris des chaussures sans quitter l'expérience, de prendre une photo des chaussures virtuelles essayées et de la partager sur les réseaux sociaux. "L'objectif d'Amazon Fashion est de créer des expériences innovantes qui facilitent l'achat d'articles de mode en ligne pour les consommateurs et rendent le parcours plus agréable", explique Muge Erdirik Dogan, président d'Amazon Fashion, dans un communiqué.



La multiplication des essayages virtuels

Cette fonctionnalité est aussi utile aux marques qui peuvent présenter leurs produits sous un nouveau jour et faciliter les achats en ligne. En avril 2021, Amazon avait ouvert un salon de coiffure à Londres afin de tester certaines de ses technologies auprès du grand public. Une expérience de réalité augmentée était notamment au programme pour que les clients puissent essayer virtuellement différentes couleurs de cheveux avant de faire un choix définitif.



Les essayages en réalité augmentée ont la cote. Au-delà de l'aspect ludique pour les consommateurs, les marques espèrent augmenter le taux de vente et limiter les retours. Essie propose une fonctionnalité d'essayage virtuel de vernis à ongle sur le web, Snap multiplie les fonctionnalités de shopping en réalité augmentée tout comme Pinterest, Facebook et Google.