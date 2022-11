Amazon Studios veut accélérer dans la production pour le cinéma

La vidéo à la demande sur abonnement ne suffit plus à Amazon, qui a l'intention d'investir un milliard de dollars par an dans la production de films pour le cinéma, croit savoir Bloomberg, qui a interrogé des sources au fait des projets du numéro un de l'e-commerce mondial. Amazon aurait l'ambition de produire ainsi 12 à 15 films par an à terme. Soit autant qu'un grand studio hollywoodien.

Cette semaine, Netflix, a sorti pour la première fois un film en salles (pas en France). Il s'agit de Glass Onion : Une histoire à couteaux tirés, réalisé par Rian Johnson (Star Wars Episode VIII), avec Daniel Craig. La première plateforme mondiale de streaming produit une centaine de films par an, qu'elle diffuse habituellement uniquement en streaming.

Des investissements déjà conséquents

Contrairement à son concurrent, Amazon sort des films au cinéma depuis 2015. L'entreprise a notamment produit Annette et Manchester by the Sea. Mais elle finance moins de films originaux (moins d'une trentaine chaque année) que Netflix. L'information dévoilée par Bloomberg la ferait passer à une autre échelle.

La plateforme de Jeff Bezos montre depuis déjà quelque temps des signes d'accélération de ses ambitions cinématographiques et télévisuelles. Amazon a racheté MGM Studios, titulaire de la licence James Bond, pour 8,5 milliards de dollars en 2021. L'opération a été finalisée cette année. Et elle a investi 465 millions de dollars dans la réalisation de sa série exclusive Le Seigneur des Anneaux.

La surenchère des géants Netflix et Amazon Prime Video rend la concurrence difficile. En France, l'avenir de Salto est compromis, et selon Reuters Orange chercherait à vendre OCS, le numéro deux du streaming français, à Vivendi pour rapprocher la plateforme de Canal+. Lionsgate+ (ex-StarzPlay), accessible via MyCanal et Prime Video, se retirera en 2023.