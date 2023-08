AMD rachète la start-up française Mipsology pour enrichir sa division IA

Le concepteur américain de puces électroniques AMD a annoncé le 25 août le rachat de la start-up française Mipsology, spécialisée dans les logiciels d'accélération des processus d'inférence pour l'intelligence artificielle, pour un montant non communiqué. La start-up fondée en 2015 et basée à Palaiseau, dans l'Essonne, était déjà partenaire d'AMD.



Elle a développé l'accélérateur Zebra AI, qui se connecte aux réseaux neuronaux en complétant les CPU/GPU. Sa solution peut fonctionner en local ou dans le cloud, et est utilisée dans divers secteurs tels que le commerce, la ville intelligente, l'imagerie médicale, l'automobile et la robotique industrielle.

Nvidia en ligne de mire

Cette acquisition correspond aux ambitions d'AMD dans les composants pour l'intelligence artificielle générative, dans l'objectif de rivaliser avec le leader Nvidia. Si AMD a beaucoup de retard sur son concurrent historique, il n'est pas hors course et travaille notamment avec Microsoft pour l'aider à concevoir des puces spécialisées dans l'accélération des calculs liés à l’IA. Le fabricant de semi-conducteurs a récemment dévoilé un nouvel accélérateur et une nouvelle gamme de produits qu'il promet de commercialiser d'ici la fin de l'année.



"L'IA est notre priorité stratégique numéro un, et un moteur essentiel de la croissance de la demande pour les puces dans la prochaine décennie", déclare AMD dans un communiqué. "En accueillant les talents de Mipsology chez AMD, nous continuerons à renforcer nos capacités logicielles afin de permettre à nos clients d'exploiter le vaste potentiel de l'IA pervasive". Mipsology rejoindra la division IA d'AMD, qui développe une suite de logiciels conçus pour faire tourner des modèles d'IA sur les composants du fabricant de semi-conducteur.