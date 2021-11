AMD réalise une percée impressionnante sur le marché des serveurs et séduit Meta

AMD vient de marquer un gros point face à Intel. Le fabricant de puces a gagné un nouveau client : Meta (ex-Facebook), auquel il fournira les CPU Epyc pour faire fonctionner les serveurs de ses data centers, ont annoncé les deux partenaires lundi 8 novembre. AMD sert maintenant tous les plus gros acteurs du cloud en Occident : Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud et Meta.



L'entreprise aurait réussi à capter près de 25% du marché des puces sous architecture x86 au troisième trimestre, selon Mercury Research. C'est la première fois qu'il atteint une telle part de marché depuis 2006. D'après Omdia, AMD contrôle 16% du marché des CPU pour les data centers. Un énorme marché, de 3,4 millions de serveurs au deuxième trimestre 2021. Et une progression éclair, puisque fin 2019, AMD indiquait détenir 15,5% du marché des puces x86 et 4,5% du marché des serveurs.



A l'assaut de Nvidia

Le fabricant a par ailleurs annoncé un nouveau CPU pour le cloud à 128 cœurs, "Bergamo", basé sur une version améliorée de l'architecture Zen 4, qui devrait arriver au premier semestre 2023. Ainsi qu'un nouvel accélérateur (MI200) dédié à l'intelligence artificielle pour concurrencer Nvidia, après avoir fait beaucoup de mal à Intel.



En attendant, le CPU "Genoa", à 96 cœurs, fera son entrée sur le marché des supercalculateurs en 2022, tandis que la 3e génération de CPU Epyc, "Milan-X", sera disponible au premier trimestre de l'année prochaine. Elle équipe déjà en avant-première des serveurs Microsoft Azure.