Ameca, le robot humanoïde aux expressions faciales proches de celles des humains

Voici Ameca. Un robot humanoïde dont les expressions faciales imitent celles des humains et sont plus vraies que nature. Engineered Arts, un concepteur et fabricant britannique de robots humanoïdes, a diffusé une courte vidéo de ce robot le 1er décembre 2021.



On y voit Ameca ouvrir les yeux, imiter la surprise et semblant se réveiller. Puis, le robot regarde ses mains et semble prendre conscience de ses membres. Des expressions d'étonnement se succèdent avant qu'Ameca n'esquisse un sourire à la fin de vidéo en tendant son bras dans un signe de bienvenu.





Ameca ne marche pas

Contrairement aux robots gymnastes de Boston Dynamics, et notamment à Atlas qui fait du parkour, Ameca ne se déplace pas. Engineered Arts aimerait bien le doter de la faculté de marcher, mais le studio précise ne pas se pencher sur ces aspects ni travailler sur des capacités de perception, se concentrant sur la mise au point d'un corps et d'expressions ultra-réalistes. Ameca est conçu comme une plateforme pour le développement de futures technologies robotiques. Concrètement, les systèmes d'intelligence artificielle peuvent être testés et développés sur Ameca aux côtés du système d'exploitation robotique.



Le studio n'est pas à son coup d'essai. Ses équipes planchent également sur Mesmer, un autre robot du même genre. Une vidéo a d'ailleurs été publiée quelques jours après celle d'Ameca. La société explique avoir utilisé des scans 3D d'humains réels pour donner au robot une structure osseuse, une texture de peau et des expressions faciales réalistes. Les robots d'Engineered Arts sont conçu pour le divertissement et non pas pour apporter une quelconque aide dans des usines ou des entrepôts logistiques. Ils sont en quelque sorte une évolution des marionnettes animatroniques des parcs d'attraction (ex. Pirates des Caraïbes à Disneyland Paris).