Amélioration de Vertex AI, assistant conversationnel pour Google Workspace… Google Cloud fait ses annonces IA

Lors de sa conférence annuelle Google I/O, le géant américain s’était attelé comme les autres à dévoiler de nouveaux produits basés sur l’intelligence artificielle. Ce 7 juin, c’était au tour de sa division Cloud. Elle a notamment annoncé la disponibilité de ses nouveaux outils d’IA dans Vertex AI et de son outil d’assistance Duet AI pour Google Workspace Enterprise.

Nouveaux outils d’IA pour Vertex AI

L’entreprise avait notifié en mars la prise en charge de l'IA générative dans Vertex AI, sa plateforme permettant aux développeurs d'entraîner et de déployer des modèles de machine learning et des applications d'IA, lancée en 2021 et utilisée par des clients comme Vodafone ou Twitter.

Cela constituait selon elle "la plus importante mise à jour de la plateforme d'apprentissage automatique". Entre temps, elle a travaillé dessus avec des testeurs de confiance et aujourd'hui, les clients peuvent bénéficier de ces nouveaux outils.

Model Garden et Generative AI Studio pour rechercher et ajuster des modèles

D’abord, de Model Garden, une interface de rechercher et d'accéder à 60 modèles de base dans les domaines de la vision, du dialogue, de la génération de code et de la complétion de code provenant à la fois de Google et de ses partenaires. La société promet un large éventail de types et de tailles de modèles pour que les utilisateurs puissent choisir la ressource la plus adaptée à leurs besoins.

Dorénavant, les utilisateurs de Vertex AI pourront également utiliser Generative AI Studio, une suite d’outils permettant d’ajuster les modèles (de réduire leur poids ou de régler les invites par exemple) et promettant un contrôle strict sur la sécurité des données.

Vertex AI comprendra également de nouveaux outils de développement comme l'API "Text Embedding", pour créer des applications sophistiquées basées sur la compréhension sémantique de l'information ou encore "Learning from human feedback (RLHF)", capable d’améliorer la performance d'un modèle par un retour d'information humain.

Duet AI disponible pour Google Workspace Enterprise

Par ailleurs, Google Cloud annonce la disponibilité en précommande de Duet AI, le pendant du Copilot de Microsoft, pour Google Workspace Enterprise, sa suite collaborative déstinée aux professionnels.

Duet AI est un outil d’assistance qui permet de rédiger et à d’affiner le contenu dans Gmail et Google Docs, de créer des images à partir d’un texte dans Google Slides, d’analyser et de manipuler des données dans Sheets plus rapidement grâce à la classification automatisée des données ou encore de personnaliser son arrière-plan dans Google Meet.

La solution est désormais accessible en précommande et sera disponible dans toutes les régions où Workspace est commercialisé "plus tard cette année", selon le communiqué.

Des modèles spécialisés pour la santé ou la cybersécurité

Google Cloud annonce également la disponibilité de Generative AI App Builder, qui permet aux développeurs de créer rapidement des bots, des interfaces de chat, des moteurs de recherche personnalisés, des assistants numériques, etc.

Il indique par ailleurs mettre à disposition de nouveaux modèles : Codey pour la génération de code, Imagen pour la création de texte à partir d'images, et Chirp, un "modèle vocal de pointe pour aider à décupler les capacités des équipes logicielles".

Des modèles spécialisés, formés sur des données spécifiques à une industrie, sont aussi disponibles comme Med PaLM pour les sciences liés à la santé et Sec-PaLM pour la cybersécurité.

Des services de conseil et de formation

Pour accompagner ses clients dans l’utilisation de ces nouveaux outils d’IA, Google Cloud annonce en complément de ces nouveaux outils le lancement d’une gamme de services et de conseil en IA générative. Elle comprend notamment Google Cloud Consulting, un programme de formations sur le sujet pour les dirigeants ou les développeurs ainsi que quatre nouvelles offres de conseil et d’assistance.