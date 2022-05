Andreessen Horowitz lance un fonds de capital-risque dédié au jeu vidéo

Andreessen Horowitz, le célèbre capital-risqueur de la Silicon Valley, lance un nouveau fonds d'investissement dédié exclusivement au secteur du jeu vidéo. Doté de 600 millions de dollars de capital, ce fonds, baptisé Games Fund, est financé par des industriels du secteur, dont les cofondateurs de King, Roblox, Zynga, Twitch, Blizzard, Sky Mavis et Riot Games. Il investira dans des studios de développement, dans les services dédiés aux joueurs (à l'instar de Discord et Twitch), dans les technologies et l'infrastructure.



Andreessen Horowitz, surnommé "a16z", a déjà investi dans le monde du jeu vidéo à travers ses autres véhicules, notamment dans Zynga, Roblox, Oculus, Bonfire, E-Pal, Faraway, League of Kingdoms, One More Game, Sandbox VR, et Sky Mavis, développeur du jeu crypto Axie Infinity.



Un pari sur le métavers

Voici comment l'investisseur Andreessen Horowitz justifie le lancement de son nouveau véhicule : "Ces dix dernières années, les jeux se sont radicalement transformés, passant du divertissement packagé à des services en ligne comparables à des réseaux sociaux, dont la croissance suit le modèle de celle des entreprises tech grand public. Aujourd'hui, les jeux sont aussi un moteur d'innovation pour les autres secteurs, grâce à de nouvelles méthodes d'engagement, de rétention, et de monétisation. Nous pensons qu'ils vont jouer un rôle déterminant dans la façon dont nous socialiserons, jouerons et travaillerons au cours du siècle à venir."



A16z relève en outre que "les plus gros succès d'aujourd'hui, tels que Fortnite, League of Legends et Minecraft, génèrent des milliards de dollars de revenu annuel". A long terme, le fonds y voit enfin une passerelle avec son autre grande passion du moment, la blockchain et les cryptomonnaies, pour lesquels elle a lancé un en 2018 une autre verticale dédiée. "L'infrastructure et les technologies du jeu vidéo seront des composantes clés du métavers", affirme a16z.