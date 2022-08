Android 13 peut-il faire décoller le marché des smartphones pliants ?

Google a lancé la nouvelle version de son système d'exploitation, Android 13, le 15 août. Le nouvel OS mobile est déjà déployé sur les smartphones Pixel de Google, et la mise à jour sera accessible progressivement chez les autres constructeurs, comme Samsung, Motorola et Xiaomi, au cours de l'année. Si Android 13 n'apporte pas d'évolutions spectaculaires, il pourrait néanmoins marquer un tournant pour le marché des smartphones pliants.



android à la traîne sur les tablettes

En effet, Android 13 intègre les évolutions d'Android 12L, la version d'Android conçue pour les grands écrans comme ceux des tablettes, déployée à partir de mars 2022 mais qui a été adoptée par très peu d'appareils pour le moment. Avec Android 13, c'est la première fois depuis 2011 que Google propose une version de son OS spécifiquement conçue pour les tablettes.



Or, le plus gros problème des tablettes sous Android, est que les applications ne sont pas optimisées pour exploiter tout le potentiel des grands écrans. Même celles de Google. Ce qui en fait de gros smartphones Android, à la différence des iPad, Apple ayant investi régulièrement dans son système d'exploitation dédié iPadOS. Aujourd'hui, Apple est le leader incontesté des tablettes.



On peut faire le parallèle avec le marché naissant des smartphones pliants. Tant que les OS ne seront pas adaptés à ce nouveau format, lui permettant de se différencier clairement des smartphones classiques, il est peu probable qu'il connaisse un succès fulgurant. D'autant plus que les produits sont très chers. Les nouveaux modèles présentés le 10 août 2022 par Samsung, les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4, coûtent au minimum 1799 et 1109 euros respectivement.

un os mobile plus adapté aux grands écrans

Android 13 va apporter de nouvelles fonctionnalités aux smartphones pliants : une barre des tâches, un peu comme sur Windows, pour faciliter le multitâche ; l’affichage multi-écrans (écran "splitté"), qui pourra être lancé à partir de la barre des tâches en drag-and-drop ; l'affichage sur deux colonnes des notifications et des paramètres ; et une meilleure continuité dans la transition entre écran plié et déplié.



Par ailleurs, les constructeurs de smartphones ajoutant des surcouches à Android, et qui développent des smartphones pliants, auront la possibilité d'améliorer les fonctionnalités dédiées à ces terminaux.

a voir sur le oppo find n

Le chinois Oppo, qui en annonçant le 18 août la disponibilité dès ce mois-ci de ColorOS 13 devient l'une des premières marques à adopter Android13, n'a pas détaillé les nouvelles capacités de l'OS pour ses smartphones pliants Find N. Il a toutefois indiqué que ColorOS 13 offrirait "une meilleure expérience avec les grands écrans", grâce à un nouveau système d'affichage adaptatif en taille et en proportions, permettant d'afficher "plus de contenus de manière plus pratique". Le Find N, jusqu'à présent commercialisé uniquement en Chine, pourrait se frayer un chemin en dehors du pays selon les dernières rumeurs relayées par la presse.



D'après IDC, 7,1 millions de smartphones pliants ont été vendus aux distributeurs en 2021, soit 3,7 fois plus qu'en 2020 et un tiers des terminaux vendus plus de 1000 dollars. Le marché pourrait représenter 13 millions d'unités cette année et plus de 27 millions en 2025.