Youtube, Zoom, jeux vidéo... Google annonce du nouveau pour les véhicules équipés d'Android

Les véhicules équipés d’Android Automotive ou d'un système Google embarqué offriront bientôt à leurs utilisateurs un accès à Youtube, Waze, Zoom et d’autres applications de visioconférence, ainsi qu’à des jeux vidéo. Voici en résumé ce qu’a annoncé la firme américaine en matière d’automobile lors de sa conférence annuelle Google I/O, qui s’est déroulée le 10 mai 2023.

Accéder à des applications de visioconférence… en audio

Selon l’entreprise, Android Auto, la version de son système d'exploitation adaptée aux voitures, devrait être disponible dans environ 200 millions de véhicules d’ici la fin de l’année. Pour l’heure, Chevrolet, Renault, Volvo, Polestar et Honda l’intègrent dans certains de leurs modèles.

Google a d'abord annoncé que les conducteurs de véhicules dotés de son système d'exploitation embarqué auront accès à Google Meet et aux applications de visioconférences Zoom, Microsoft Teams et Cisco. Ils pourront rejoindre une réunion depuis l’écran de leur voiture, qu’elle soit en stationnement ou pas, mais uniquement via l’audio. La vidéo ne sera pas disponible pour ne pas accentuer la distraction du conducteur.

Regarder des vidéos et jouer en stationnement

L'année dernière, Google avait annoncé qu’il permettrait aux utilisateurs d'Android Auto de regarder des vidéos sur YouTube lorsque le véhicule est en stationnement. Cela se concrétise, la fonctionnalité devrait être disponible "dans les semaines à venir" pour les partenaires automobiles qui souhaitent l’intégrer. Si oui, ils n’ont qu'à passer par leurs processus respectifs de mise à jour logicielle pour l'intégrer aux véhicules. C’est déjà fait pour Volvo et Polestar et les autres constructeurs devraient suivre, a assuré Google.

Les voitures dotées d'un système Google intégré pourront également disposer des jeux vidéo de l'application GameSnacks. Elle offre une gamme de petits jeux optimisés pour les écrans d'infodivertissement tels que Beach Buggy Racing 2, Solitaire FRVR et My Talking Tom Friends. Là encore, ils ne seront accessibles que lorsque la voiture est à l'arrêt. Tesla avait permis à ses clients d'accéder à des jeux vidéo pendant qu'ils conduisaient avant de rapidement désactiver cette fonction. En somme Google offre aux conducteurs de quoi s’occuper pendant qu’ils sont enfermés dans leurs voitures à l'arrêt.

Waze disponible sur l'écran de la voiture

En outre, le géant américain affirme que la célèbre application de navigation Waze, qu'il a rachetée en 2013 et est déjà disponible sur Android Auto, le sera désormais aussi pour les voitures exploitant le système sur des services maison. Cela permettra à davantage de conducteurs de profiter de l’app directement sur l’écran du véhicule et non depuis celui de leur smartphone.