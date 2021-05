Ankorstore lève 84 millions d'euros pour sa marketplace dédiée aux commerçants indépendants

La start-up parisienne Ankorstore annonce ce lundi 17 mai une nouvelle levée de fonds de 84 millions d'euros. Le tour de table a été mené par Tiger Global et Bain Capital Ventures. Les investisseurs historiques – Global Founders Capital, Index Ventures, Alven et Aglaé Ventures – y ont également participé.



Il s'agit de la troisième levée pour cette jeune pousse, la première de 6 millions d'euros date de novembre 2019 et la deuxième de 25 millions d'euros remonte à décembre 2020.



Séduire de nouveaux commerçants

Grâce à ces nouveaux fonds, Ankorstore souhaite perfectionner de sa plateforme B2B pour séduire de nouvelles marques et de nouveaux commerçants indépendants.



Cette jeune pousse a été fondée en novembre 2019 par Pierre-Louis Lacoste (ancien country manager Etsy), Nicolas d’Audiffret et Nicolas Cohen (fondateurs de "A Little Market") et Mathieu Alengrin (Vestiaire Collective). Leur idée était la suivante : créer une plateforme intermédiaire entre les boutiques indépendantes et les marques. Leurs cibles sont les PME qui souhaitent se développer sur le marché européen, parfois étouffées par les géants de l'e-commerce et par la grande distribution.



Une catalogue de 5000 marques

Ankorstore est ce que l'on appelle une markeplace "wholesale". En pratique, elle fournit un outil de sourcing auprès de marques indépendantes. Elle donne accès à un catalogue de référencement de marques européennes et un outil de trésorerie. Elle compte aujourd'hui 5000 marques et 50 000 détaillants situés dans 14 pays européens.



La start-up propose également un paiement des factures dès la réception des commandes sans avance de trésorerie de la part des marques, une délégation de la gestion de leurs stocks ou encore l'expédition des commandes. L'objectif est de simplifier le quotidien des commerçants indépendants.



La crise du Covid-19 a été une période plutôt propice pour Ankostore qui a pu proposer sa plateforme aux commerçants indépendants à la recherche de solutions digitales. Ainsi, au cours des quatre premiers mois de 2021, son activité a été multipliée par trois. L'entreprise ne communique pas sur son chiffre d'affaires.