Anthropic attaqué en justice par des maisons de disque

Nouvelle plainte contre une start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle générative. Cette fois-ci, c’est Anthropic qui est poursuivie par trois maisons de disque, dont Universal Music, le premier acteur du marché.



Les plaignants, qui incluent aussi les studios indépendants Concord et ABKCO, ont saisi une cour fédérale dans le Tennessee. Ils reprochent à Anthropic d’avoir utilisé des paroles de chansons pour entraîner le grand modèle de langage, qui alimente son robot conversationnel Claude.

Manque de transparence

“Ce matériel protégé par le droit d'auteur n'est pas gratuit, simplement parce qu'il peut être trouvé sur Internet”, souligne le texte de la plainte, qui cite pour preuve la capacité de Claude à citer les paroles d'une chanson lorsqu'un utilisateur lui demande. Les maisons de disque assurent que la start-up américaine n’a pas demandé l’autorisation pour utiliser ces textes.



Comme beaucoup d’acteurs du secteur, Anthropic ne communique pas sur les bases de données utilisées pour entraîner Claude. Plusieurs études assurent, par exemple, qu’OpenAI a utilisé des bibliothèques contenant des centaines de milliers de livres numériques piratés. Le concepteur de ChatGPT est, lui aussi, ciblé par plusieurs plaintes.



Basée à San Francisco, la start-up a été lancée par plusieurs anciens d’OpenAI. Elle a récemment fait entrer Amazon dans son capital, par l'intermédiaire d’un investissement initial de 1,25 milliard de dollars, qui pourra atteindre jusqu’à 4 milliards. Anthropic a aussi levé de l’argent auprès de Google.

Chansons générées par l'IA

Au-delà de l’utilisation des paroles dans l'entraînement des modèles, les maisons de disque redoutent l’impact de l’intelligence artificielle sur leurs activités. Plusieurs services permettent en effet de recréer des voix, d’écrire des paroles et de composer des mélodies en s’inspirant du style de n’importe quel artiste.



En avril, une chanson reprenant les voix des artistes canadiens Drake et The Weeknd a fait sensation sur TikTok, accumulant des millions de vues en quelques jours. Les maisons de disques comptent sur leurs bonnes relations avec les plateformes de streaming ou de vidéos pour lutter contre ce phénomène.